El sector aerocomercial argentino marcó un récord en enero al posicionarse como el mes de mayor nivel de actividad registrado hasta ahora. Así lo confirmó la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Durante este período, se contabilizaron un total de 4.964.988 pasajeros en los aeropuertos de todo el país. Esto significó un 5% más que el récord previo de diciembre de 2025 (4.729.556). Además, el mes pasado se quebró la marca histórica de movimientos aéreos totales, con 37.874. Este número representa un incremento del 1,6% respecto del registro del mes previo. Así, el sector aerocomercial consolida su crecimiento y anota un nuevo máximo histórico en lo que va de 2026. Los números positivos se registraron tanto en las operaciones de cabotaje como en las internacionales. El segmento de vuelos hacia y desde otros países mostró los niveles más altos de pasajeros y operaciones de la historia. Durante enero se contabilizaron un total de 1.877.558 pasajeros internacionales, lo que representa un 22% más que el récord previo de enero de 2018 (1.534.567), junto con 12.032 movimientos internacionales, un 15% por encima de la marca registrada en ese mismo período (10.421). “Este desempeño se vincula con la expansión de la conectividad aérea impulsada por la política de cielos abiertos, que favoreció la incorporación de nuevas rutas y una mayor oferta para los pasajeros, contribuyendo a dinamizar el tráfico internacional desde y hacia la Argentina”, indicó la ANAC mediante un comunicado. En cabotaje, en tanto, el mes pasado registró el mejor desempeño desde que hay registros, con 3.087.430 pasajeros en aeropuertos de todo el país, un 1% más que el récord de enero de 2025, lo que refleja una demanda sostenida y el rol estratégico del transporte aéreo para la conectividad interna de Argentina. Enero de 2026 también se destacó por un fortalecimiento de la conectividad aérea, con 10 nuevas conexiones internacionales y la incorporación de 3 nuevos operadores en rutas activas, ampliando la red de destinos disponibles desde y hacia la Argentina. Entre las nuevas rutas figuran conexiones desde Buenos Aires hacia Aruba y Cabo Frío; desde Córdoba a Aruba y Punta del Este; desde Mendoza a Aruba; desde Rosario a Cabo Frío; desde Salta y Tucumán a Florianópolis, además de la reactivación de los vuelos hacia Santo Domingo y São Paulo. También se sumaron nuevos operadores en rutas existentes, como Jetsmart Argentina en Buenos Aires–Natal, LATAM Group en Buenos Aires–Florianópolis y GOL en Mendoza–Río de Janeiro.