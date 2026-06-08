El Aeroparque Jorge Newbery está por cambiar para siempre gracias a una inversión que supera los u$s 85 millones. Las obras de remodelación en el aeropuerto incluyen la ampliación de la capacidad operativa y sumar nuevos espacios para los pasajeros .

Obras en Aeroparque: el ambicioso plan de Aeropuertos Argentina

Aeropuertos Argentina puso en marcha la segunda etapa para ampliar la capacidad operativa de Aeroparque, terminal que ya opera con picos de 440 vuelos diarios.

El holding orientado por Eduardo Eurnekian decidió iniciar una nueva etapa de crecimiento por el récord de pasajeros registrados por la terminal en los últimos años.

Para acompañar la demanda y potenciar la experiencia de los viajeros se invertirán más de u$s 85 millones. Durante 2025 movilizó más de 17,8 millones de pasajeros, de los cuales 5,2 millones correspondieron a vuelos internacionales y 12,5 millones a operaciones domésticas.

Qué obras se realizarán en Aeroparque

Las obras contemplarán la ampliación de la capacidad operativa de la central para los vuelos domésticos e internacionales, al mismo tiempo que se suman nuevos locales gastronómicos y tecnologías para acelerar los procesos de migraciones.

Juan Ignacio Roncoroni

En el sector de preembarque doméstico se intervendrán 2.800 metros cuadrados y se sumarán otros 400 adicionales.

La remodelación permitirá integrar el área pública existente para crear un espacio amplio y funcional. El proyecto contempla:

1.960 metros cuadrados para nuevos locales comerciales.

Una nueva Sala VIP Amae Lounge de 700 metros cuadrados.

940 metros cuadrados destinados a locales comerciales.

Ampliación de 400 metros para Shop Gallery.

Más de 5.000 metros para espacios comerciales.

Ampliación del Duty Free.

Tecnología para acelerar el check in

Sumadas a las obras mencionadas, otro de los ejes centrales del proyecto es la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas para agilizar el tránsito de pasajeros.

El comunicado de Aeropuertos Argentina detalla que las mejoras reducirán en hasta 26% los tiempos de check in y 33% el paso de los controles de seguridad.

De esta manera, la compañía absorber mayores volúmenes de pasajeros sin afectar la experiencia de viaje.