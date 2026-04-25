La Unión Europea ha puesto en marcha una nueva normativa para viajar con mascotas que busca reforzar los controles y combatir el comercio ilegal de animales de compañía en todo el bloque. “La Unión Europea (UE) estrena este martes nuevas normas sobre el transporte de animales de compañía”, centradas especialmente en perros, gatos y hurones, los animales más habituales en los desplazamientos dentro del territorio comunitario. El objetivo de estas medidas no solo es mejorar la trazabilidad de los animales, sino también reducir riesgos sanitarios y garantizar que se cumplen las condiciones exigidas en cada desplazamiento. A pesar de los cambios, los requisitos básicos para viajar con mascotas en Europa se mantienen prácticamente iguales, lo que facilita la adaptación a las nuevas reglas. “Seguirán siendo imprescindibles microchip, pasaporte europeo para mascotas o una vacuna antirrábica válida”, elementos clave que continúan siendo obligatorios para cualquier desplazamiento. Sin embargo, el nuevo marco normativo introduce mejoras en los controles y en la verificación de la documentación, lo que permitirá detectar irregularidades con mayor facilidad. El Reglamento 2026/131 pone el foco en garantizar que todos los animales estén correctamente identificados y que la información que los acompaña sea precisa y verificable. Uno de los principales cambios afecta al control del movimiento de animales entre países, con medidas más estrictas para evitar el fraude y el comercio ilegal. “Refuerza la aplicación de controles sobre el movimiento de animales entre los Estados miembros”, especialmente en lo relativo a la identidad del animal y la documentación. Además, se establecen límites claros para los desplazamientos. “se permite un máximo de cinco animales de compañía por vehículo”, una medida orientada a evitar usos comerciales encubiertos. Las normas también detallan qué hacer en situaciones específicas, como el tránsito desde países fuera de la UE o los casos en los que una mascota no cumple los requisitos y debe ser devuelta. La identificación de las mascotas se convierte en uno de los pilares centrales de la nueva normativa europea, con exigencias más precisas sobre la información que deben contener los documentos. “Las normas actualizadas también refuerzan los requisitos de identificación de las mascotas”, especificando datos como el código del país de origen del animal. Este cambio permitirá un mayor control sobre el origen de las mascotas y facilitará la detección de posibles irregularidades en su documentación. Además, mejora la coordinación entre los países miembros, lo que contribuye a una gestión más eficaz del movimiento de animales dentro de la Unión Europea. La implementación de estas medidas será progresiva, lo que permitirá a los ciudadanos y a las autoridades adaptarse a los nuevos requisitos. “Los nuevos certificados sanitarios para animales deberán utilizarse a partir del 1 de octubre de 2026”, marcando el primer gran cambio en el calendario. Por su parte, los requisitos más exigentes llegarán más adelante. “los nuevos requisitos de identificación y los pasaportes actualizados solo serán obligatorios a partir del 1 de enero de 2028”. Este calendario escalonado busca garantizar una transición ordenada y efectiva hacia un sistema más seguro para viajar con mascotas en Europa.