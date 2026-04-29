La convivencia en edificios compartidos no siempre resulta sencilla. Los conflictos entre vecinos aparecen por motivos diversos, pero los ruidos siguen siendo uno de los detonantes más frecuentes de disputas que, en algunos casos, terminan en los tribunales. En ese escenario, las mascotas ocupan un lugar cada vez más visible. Tener un perro o gato en casa es habitual, pero también implica responsabilidades. Cuando los ruidos se vuelven constantes, la legislación española contempla mecanismos concretos para actuar y proteger al resto de residentes. La Ley de Propiedad Horizontal regula la convivencia en comunidades y establece límites claros. En su artículo 7.2, la norma indica que ningún propietario puede desarrollar actividades que resulten molestas, insalubres o perjudiciales para otros vecinos, lo que incluye el ruido de mascotas cuando es persistente. Esto abarca situaciones como ladridos continuos, maullidos reiterados o comportamientos que alteren el descanso. En ese contexto, los vecinos pueden exigir que cesen estas molestias y, si no se corrigen, iniciar acciones legales apoyándose en este artículo. La legislación establece que, ante una actividad molesta, el presidente de la comunidad puede requerir formalmente al propietario para que ponga fin a la situación. No cualquier situación habilita una denuncia. Para que prospere una denuncia de vecinos por ruido de mascotas, debe tratarse de una molestia continuada, demostrable y que afecte de forma directa a otros residentes. En la práctica, esto implica que los vecinos deben acreditar el problema mediante avisos previos, testimonios o incluso registros de incidencias. Cuando la situación se mantiene en el tiempo y no hay solución, la comunidad puede aprobar en junta el inicio de acciones judiciales. Si el caso llega a los tribunales, el juez puede ordenar el cese inmediato de la actividad molesta. Esto puede traducirse en medidas concretas, como limitar ciertas conductas del animal o exigir soluciones al propietario. En casos extremos, la ley contempla incluso la privación temporal del uso de la vivienda, una sanción excepcional pero prevista en la normativa. Este enfoque busca equilibrar dos derechos: el de tener mascotas y el de garantizar el descanso y la convivencia en el edificio. Las consecuencias para quien incumple la normativa pueden ir más allá de una simple advertencia. Si el propietario ignora los requerimientos, la comunidad puede avanzar con una demanda judicial que derive en sanciones económicas o medidas restrictivas. El procedimiento suele comenzar con un aviso formal del presidente de la comunidad. Si no hay cambios, se convoca una junta de propietarios que puede autorizar acciones legales. Este paso es clave para iniciar un proceso judicial con respaldo colectivo. Tener un perro o gato en casa no representa un problema en sí mismo. La ley no prohíbe las mascotas, pero sí actúa cuando el ruido de mascotas afecta de forma sostenida a terceros. La responsabilidad recae en el propietario, que debe garantizar que la convivencia no se vea alterada. Cada vez más comunidades recurren a estos mecanismos para resolver conflictos. La legislación ofrece herramientas claras y, cuando se aplican, pueden derivar en decisiones judiciales que obliguen a corregir conductas o asumir consecuencias legales.