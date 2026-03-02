El mercado de las dos ruedas atraviesa uno de sus mejores momentos. En febrero de 2026 se patentaron 71.379 motos en la Argentina, es decir un 3% más en relación al mes anterior (69.426 unidades) y un salto del 70% interanual frente a febrero de 2025, cuando se habían registrado 41.878 unidades. Estos datos se desprenden del informe estadístico del mercado automotor correspondiente a febrero, difundido por el Ministerio de Justicia. Así, con una fuerte recuperación del sector en el inicio de 2026, la Argentina ya se posiciona como el segundo mercado de motocicletas más relevante de América Latina, sólo por detrás de Colombia. Según el último informe de la Alianza Motolatam, con datos a diciembre de 2025, el mercado argentino de motovehículos creció un 33,1% interanual y alcanzó las 654.824 unidades patentadas. La cifra contrasta con el promedio regional, que avanzó apenas 1,7% en el mismo período. “El liderazgo de Argentina no se limita al volumen total, sino que se extiende a su desempeño en nichos de mercado específicos. Mientras que el segmento de las motocicletas de dos ruedas, que representa el 99,6% del total, creció un sólido 20,1% en diciembre, son los segmentos más pequeños los que muestran una expansión explosiva”, destacaron. En particular, el segmento de cuatriciclos registró un crecimiento interanual del 66,7%, el más alto de la región. Este desempeño supera ampliamente a mercados como Uruguay (+14,9%) y Ecuador (+10,6%), e incluso contrasta con la caída del -18,5% en ese segmento en Colombia. Para Federico Vacas, presidente de la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (Cafam), los números reflejan un trabajo sostenido de la industria. “El crecimiento del 33,1% no es casualidad, es el resultado de una apuesta decidida por la innovación, la calidad y la competitividad. Argentina ha demostrado que puede ser un polo de desarrollo en el sector de los motovehículos en Latinoamérica”, afirmó. Vacas también destacó la importancia de la diversificación del mercado: “Lo que nos enorgullece especialmente es que no solo crecemos en volumen, sino que lo hacemos en todos los segmentos. Desde las tradicionales dos ruedas hasta los nichos emergentes como los cuatriciclos. Esto demuestra la madurez y la solidez de nuestra industria”. Otro dato clave es la fortaleza productiva local: el 97,6% de las motos patentadas son de producción nacional. Además, el crecimiento se distribuye en todos los segmentos, desde las motos urbanas tradicionales hasta categorías emergentes.