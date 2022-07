Resurge la calle Florida: por el dólar alto las marcas apuestan a los turistas y vuelven a la peatonal

La suba del dólar blue tras la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía golpeó de lleno a muchas industrias, pero se trata de una buena noticia para el turismo. La Argentina se convierte en un país más que atractivo por el tipo de cambio y Buenos Aires atrae a los extranjeros que buscan hacer compras . Este nuevo escenario aceleró la demanda de alquileres en la calle Florida, donde aún hay muchos locales vacíos lo que hace que los precios sigan por debajo del promedio del mercado.

Sin embargo, a poco del inicio de las vacaciones de invierno, muchas marcas se apuraron para conseguir un espacio en la peatonal Florida, apuntando a la reactivación del turismo de compra.

"Hoy hay muchas consultas sobre todo por parte de gastronómicos. Este sector apuesta tanto a los turistas que visitan la zona como a los oficinistas que volvieron al centro , aunque no a los niveles previos a la pandemia", explica Jorge Gayoso, broker de la División Locales de L.J.Ramos.

Y es que muchos de los locales que cerraron sus puertas durante la pandemia fueron bares y restaurantes. "Hoy se nota la falta de lugares para comer para aquellos que trabajan en el centro", agrega el broker inmobiliario.

A la lista de interesados se suman las empresas de beauty y por último las marcas de ropa. "Hay interesados del sector de indumentaria. Lo que pasa es que en estos casos puntuales buscan locales por un valor muy por debajo de lo que se ofrece en el mercado", remarca el especialista.

El local de Falabella aún no encuentra nuevo inquilino. Foto: Antonio Pinta

Una de las marcas que apostó fuerte a la peatonal es Puma que, en marzo del año pasado, alquiló el local de Florida 744 que dejó libre Just for Sport. Se trata de un local de 850 metros cuadrados, con un salón de ventas de 470 metros cuadrados. Tenía dos locales más pequeños y decidió cerrarlos para alquilar esta tienda y sumó 17 empleados.

Según un relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la cantidad de locales vacíos registró una baja de 42,6% comparado a un año atrás.



En concreto, durante el tercer bimestre, mayo-junio de 2022, se detectó un total de 295 locales en venta, alquiler o cerrados en las principales arterias comerciales. Respecto a la medición anterior, correspondiente a marzo-abril, se detectó un descenso del 13,5%, ya que entonces los locales vacíos eran 341.

"La calle Florida se está ocupando y recuperando su actividad . Entre el 500 y el 700, entre Tucumán y la Av. Corrientes, es la zona más solicitada en donde prácticamente no hay disponibilidad ", agrega por su parte Martín Akian, director Comercial de Aranalfe.

Qué pasa con los precios

Los valores de los locales comerciales en Florida llegaron a su récord histórico a la baja, pero muy lentamente se están recuperando . "En 2019 previo a la pandemia podían a valer entre u$s 45 y u$s 60 el metro cuadrado (m2) hoy esos precios son de entre u$s 15 y u$s 30 por m2", explica Gayoso.

Los clásicos locales en esquinas emblemáticas ya no están disponibles. "Hoy hay pocos locales buenos en oferta y muchas veces no es que falten interesados, sino que los precios están por encima de lo que convalida el mercado", agrega el empresario inmobiliario.

La vacancia es alta en la peatonal, pero lentamente empiezan a ocuparse los principales negocios

Por ejemplo, un local en Florida al 500 de más de 600 m2 tiene un precio de $ 600.000. "Hoy la mayoría de los contratos se hacen en pesos, algo que no era habitual antes de la pandemia y los contratos se actualizan cada seis meses", remarca Akian.

Los precios se pesificaron y aún hoy se pueden conseguir muy por debajo del promedio para la peatonal más importantes de la Ciudad de Buenos Aires.

Y si bien la demanda viene en aumento y se firman contratos locativos cada vez más seguidos, los negocios grandes y emblemáticos son los más difíciles de ocupar.

Por ejemplo, en Florida al 200 y al 300 están los locales que pertenecían a Falabella vacíos en busca de un nuevo interesado. "Es muy difícil conseguir, en este contexto un solo inquilino. Este establecimiento podría funcionar como un pequeño shopping con tres marcas que convivan en un mismo edificio", explica Akian.

Lo mismo pasa con el local perteneciente a la librería El Ateneo con más de 1400 m2. El inmueble tiene un precio de $ 1,2 millón, pero a pesar de no contar con expensas y de tener apto gastronómico aún no consigue un nuevo inquilino.