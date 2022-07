Por dólar blue y falta de precios suben 20% materiales de la construcción y proveedores no quieren vender

El salto que dio el dólar blue tras la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía impactó de lleno en la industria de la construcción. Muchos de los materiales de obra están atados a la divisa estadounidense por lo que sintieron la escalonada de billete. Esto se tradujo en listas actualizadas cada minuto con aumentos que llegan hasta el 20% y un freno en las ventas, por lo menos hasta que el escenario se regularice.

"Hoy el presente es complejo. No existen los precios de referencia y eso pasa porque no se sabe cuánto vale el dólar. Hoy los proveedores no quieren vender porque no saben a qué precio se van a poder reponer los productos", explica Damián Tabakman, presidente de la Cámara de Desarrolladores Urbanos (CEDU).

Según explicaron desde el sector, hoy no es momento para comprar materiales. "En un mismo día el proveedor me pasó dos listas de precios. La primera por la mañana y a la tarde volvimos a tener una actualización de precios que del viernes a hoy es del 20%", explica un actor que trabaja con el mercado de cerramientos de aluminio.

Los materiales de la construcción aumentaron del viernes al lunes un 20%

El principal problema no tiene que ver con la suba del dólar en sí, sino con la incertidumbre que genera su movimiento en todas las industrias y en la construcción en particular. "Hoy en el mercado rige la incertidumbre eso genera un parate, sobre todo en la toma de decisiones", explica.

No se vende

Si bien hay ciertas decisiones que se postergan por lo menos de acá a 10 días a la espera de que la situación económica se acomode, hay una ventaja que tiene el sector de la construcción: " Se trata de desarrollos a largo plazo, demoran entre 3 y 5 años, lo que permite que el empresario que invierte dinero tenga más espalda y tiempo para acomodarse ", agrega Tabakman.

El impacto no es el mismo para las grandes obras que para aquellas más pequeñas. Hoy las más afectadas son aquellas particulares por ejemplo quienes hoy están edificando una casa en un country o haciendo una refacción en el hogar. "En estos casos no hay poder de acopio y la compra de materiales es prácticamente constante", remarca.

Para Gerardo Azcuy, director de Azcuy Desarrollos, que lleva adelante ocho obras de lujo en el barrio de Caballito, el alza del dólar blue era esperable porque la divisa estadounidense estaba retrasada. "Hay que tener en cuenta que el dólar estuvo estable durante meses con una inflación en pesos galopante", resalta.

Por suba del dólar blue y a la espera de Batakis, se paralizan las ventas de propiedades: qué pasará con los precios



Alquilar en Palermo o Núñez ya cuesta $ 80.000: precios barrio por barrio



En ese sentido, Azcuy explica que las subas en los materiales se viene dando el último año de forma escalonada. "Venimos registrando alzas del 5% en pesos mensual, al ritmo de la inflación", detalla.

"El real estate es refugio de valor, es un negocio de largo plazo. Todo este tema de no te vendo, te cambio los precios a último momento, no coincido en nada. Es un negocio a largo plazo y hay que entenderlo así. Hay que entender que el dólar blue aumentó un 10% y era algo lógico porque tuvimos una inflación del 60%.

La construcción de casas es lo más afectado porque no se acopia tanta mercadería

Si bien los aumentos y el parate de las ventas se incrementó el lunes, a partir de la renuncia de Martín Guzmán, los incrementos de precios se empezaron a evidenciar desde la semana pasada.

En ese sentido, Jorge Sanvitale, director de Mehcco S.A, empresa que brinda servicios de montajes eléctricos, manifestó que desde la semana pasada, en cuanto el dólar comenzó a tener fluctuaciones hubo proveedores que empezaron a enviar listas de precios nuevas.

"Algunos de ellos tienen unas listas con precios base que incluyen algunos descuentos, descuentos que fueron suprimiendo, con lo cual hay un aumento en el precio real del material", explicó.

"A partir de este fin de semana, y en la mañana de hoy, nos encontramos que las fábricas que producen los materiales que utilizamos, o la mayoría de ellas, suspendieron las ventas y las listas de precios quedaron sin validez ya que esperan los nuevos anuncios y cuál es el camino que se tomará para definir los valores de sus productos", agrega.