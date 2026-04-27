El gobernador Ron DeSantis oficializó una reforma que redefine el tratamiento para quienes conducen sin licencia. La medida introduce un esquema más estricto dentro de la ley de tránsito en Florida, con especial énfasis en los casos reiterados. A partir de esta actualización, los conductores que acumulen múltiples infracciones podrán ser considerados infractores habituales, una categoría que agrava automáticamente su situación ante la justicia. Este cambio permite a las autoridades actuar con mayor rapidez y aplicar sanciones más severas sin necesidad de procesos prolongados. El objetivo central es reforzar la seguridad vial y desalentar conductas reincidentes que, según las autoridades, representan un riesgo creciente en las rutas y ciudades del estado. Uno de los puntos más relevantes de la reforma es el aumento de las penalidades. Bajo este nuevo marco legal, las faltas por conducir sin registro pueden escalar rápidamente, incluso transformándose en delitos de mayor gravedad. Entre las principales consecuencias se destacan: Además, la normativa amplía las facultades de las fuerzas de seguridad y del sistema judicial para intervenir en situaciones donde se detecten conductas peligrosas reiteradas. La nueva normativa de tránsito en Florida comenzará a aplicarse desde el 1 de julio de 2026 y tendrá alcance en todo el estado. Esto implica que cualquier conductor que circule sin licencia, especialmente si tiene antecedentes, enfrentará un escenario mucho más complejo. El impacto no solo alcanza a residentes, sino también a visitantes y trabajadores que no cuenten con la documentación correspondiente. En este contexto, las autoridades recomiendan regularizar la situación lo antes posible para evitar sanciones que podrían escalar rápidamente.