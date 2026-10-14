En esta noticia Más de 1000 profesionales al servicio del paciente

El sector farmacéutico atraviesa una reconversión hacia modelos que integran la atención primaria, la prevención y la experiencia digital. En este contexto, la farmacia tradicional deja de ser únicamente un espacio transaccional para convertirse en una red de cercanía orientada al cuidado holístico y la salud integral de la población.

Durante el encuentro Health Innovators, organizado por El Cronista y revista Apertura, Mariana Ibero, sponsor de Capital Humano y Líder de Transformación Organizacional de Farmacity, profundizó sobre los cambios organizacionales y operativos que atravesó la compañía para acompañar estas tendencias de consumo y cuidado personal.

“Nuestros roles cambiaron en los últimos cinco años porque hicimos una transformación organizacional para llevar a la compañía a ser una compañía ágil. Dentro de la agilidad se busca desarmar las estructuras jerárquicas para darle a los equipos mayor autonomía y capacidad de toma de decisiones. Puertas adentro ya no hay directores, gerentes ni jefes, es un rol de sponsor para guiar al talento”, dijo Ibero.

La ejecutiva señaló que la empresa pasó de ser una cadena de farmacias a un modelo multiformato que abarca distintas unidades de negocio enfocadas en el bienestar general. Con una red que alcanza las 300 sucursales en Argentina y proyecciones de cerrar el año con 305 locales, la empresa busca reforzar el acompañamiento en la prevención de enfermedades crónicas.

Más de 1000 profesionales al servicio del paciente

Para fortalecer esta propuesta, Farmacity integró gabinetes de salud en sus sucursales, contando con 111 espacios distribuidos en 11 provincias. Esta red integra a más de 740 farmacéuticos y 230 enfermeros, sumando un equipo de más de 1000 profesionales de la salud al servicio del paciente. En estos gabinetes se realizan controles de presión arterial, asesoramiento en adherencia a tratamientos y aplicación de inyectables o vacunas.

“El 50% de los pacientes no cumple con el tratamiento que tiene que cumplir, según la Organización Mundial de la Salud. El farmacéutico es la última persona que ve al paciente antes de que se vaya a su casa con el medicamento, por lo que ese vínculo y esa conversación son clave para orientarlo y evitar la automedicación”, destacó.

Sobre la comercialización de medicamentos en plataformas digitales, Ibero remarcó la postura de la compañía: “Elegimos dar la posibilidad de hacer la compra de medicamentos pero con el retiro en la farmacia. Lo que no queremos perder es la seguridad, la confianza y la calidad en la dispensa, asegurando esa última conversación con el profesional antes de la toma de la medicación”.