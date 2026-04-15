os incendios forestales en la Patagonia se intensificaron en los últimos años y plantean un escenario cada vez más complejo para su control, en un contexto atravesado por el cambio climático y la falta de preparación, anticipación y control de daños.} “Es un problema muy complejo al que no estamos acostumbrados y cada vez se vuelve más difícil de atacar. Hoy se está quemando el doble de área que lo que se incendiaba hace 20 años“, afirmó Franco Rodríguez Viau, CEO de Satellites on Fire, una startup creada por estudiantes de secundaria que integra en una sola plataforma satélites, cámaras en torres y una IA propia para detectar, alertar y monitorear incendios. Sobre la prevención, dijo: “Lo ideal es invertir en cortafuegos y en detección temprana. La principal razón por la que se duplicaron es el cambio climático; pero, el 95% de los incendios los genera el hombre“.