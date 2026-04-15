La Ciudad de Buenos Aires busca consolidar su ecosistema de innovación con la creación del nuevo Distrito de Inteligencia Artificial en el microcentro. Augusto Ardiles, subsecretario de Inversiones porteño, explicó que la iniciativa sigue una política de Estado iniciada en 2009. “Lo que se busca es, a través de un incentivo fiscal claro, que es cero impuesto a los ingresos brutos, cero impuesto de sellos y cero impuesto de ABL por diez años", detalló el funcionario. El proyecto apunta a revitalizar un área relegada tras la pandemia, aprovechando una infraestructura única. “El nodo cero de la fibra óptica en toda la Argentina está en calle Suipacha. Tenés la menor latencia de internet de toda la región, incluso menor que San Pablo", destacó Ardiles. Este diferencial técnico busca atraer tanto a grandes corporaciones como a startups que busquen escalar globalmente. Además de los beneficios impositivos, el distrito funcionará bajo la lógica de “sandbox”. Según Ardiles, el objetivo es permitir que las empresas experimenten con tecnologías de frontera de forma controlada: “El porteño va a sentir que el futuro ya llegó. Va a ver que puede cargar su auto eléctrico en un poste de luz o que los drones empiezan a funcionar“. Para el funcionario, la clave reside en la integración de costos, talento y reglas de juego claras. “Buscamos acompañar y no poner ningún obstáculo”, concluyó, subrayando que Buenos Aires tiene el potencial para ser el hub de la nueva revolución industrial.