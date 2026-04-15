La inteligencia artificial se consolida como uno de los ejes de la estrategia económica de la Ciudad de Buenos Aires, con foco en mejorar la productividad, impulsar la innovación y acercar estas herramientas tanto a empresas como a ciudadanos, en un contexto global cada vez más competitivo. “Creemos que la estrategia de la IA es clave para una ciudad. Y, particularmente, Buenos Aires es la gran ciudad de la innovación de América latina“, afirmó Hernán Lombardi, ministro de Desarrollo Económico porteño. “Con Jorge Macri siempre decimos que el que no innova se queda atrás; entonces hay que hacerlo", agregó. En ese marco, definió a la tecnología como una oportunidad. “La IA es probablemente la gran oportunidad tecnológica, científica y de cambio cultural que se ofrece hoy a las empresas y a los ciudadanos", sostuvo. “Uno cuando tiene una gran oportunidad tiene dos opciones: puede tenerle miedo, pensando que va a destruir empleos, o bien pensar cómo esta herramienta puede usarse a favor de uno“, planteó. “Ese es nuestro gran desafío: usar el cambio tecnológico más importante del siglo XXI a favor de las pequeñas y medianas empresas, de los ciudadanos, para mejorar la productividad de las economías", explicó. Sobre las resistencias, señaló: “Se le tiene miedo a lo desconocido. Nadie conoce las dificultades que tienen los cambios, pero tampoco se puede tener el sol con la mano“. “Es un cambio cultural, tecnológico y en el modo de hacer y va a tener repercusiones en cómo funciona el cerebro de los seres humanos", agregó. Lombardi también vinculó el fenómeno con otros hitos tecnológicos. “Un gran punto de quiebre que cambió el paradigma de la educación fueron los entornos gráficos, como cuando apareció Windows y después internet”, dijo. “Estos demostraron que tal vez el ensayo y error era más eficaz y eficiente. Lo mismo pasó con Google después", señaló. Sin embargo, resaltó que “la verdadera sabiduría, la verdadera inteligencia reside en saber utilizar estas herramientas sin perder lo que ya tenemos y sabemos“. En paralelo, el Gobierno porteño avanza con iniciativas concretas. “Mandamos a la Legislatura un distrito de Inteligencia Artificial coincidente con los límites del microcentro, una zona que quedó muy afectada, sobre todo después de la pandemia", explicó. “Generamos un doble efecto: por un lado mejoramos lo territorial y a su vez estamos muy entusiasmados para que muchas empresas jóvenes y medianas se instalen en el microcentro“, agregó. “No es solo que no cobramos impuestos de la ciudad, sino que se pueden implementar diferentes tecnologías en esa zona“, detalló y afirmó: “Hay inversión pública para transformarlo en un gran centro de innovación. Nuestro objetivo es que hasta la última pequeña empresa entienda el potencial de la IA“, planteó. Además, remarcó que la apuesta oficial también busca generar empleo, atraer inversiones y acelerar la adopción tecnológica en sectores que todavía tienen mucho margen para modernizarse.