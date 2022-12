Pese a los cupos a las importaciones, los nuevos dueños de Nike abren un exclusivo local

Luego de que a mediados de septiembre Nike cambiara de estrategia y se quedara en la Argentina a través de un distribuidor , en pleno Mundial de Qatar y con una inversión de u$s 2,5 millones abrió otro local en el Unicenter con el nuevo concepto de la marca a nivel mundial de personalización total: Rise.

A fines de 2021 ya había llegado este concepto a la Argentina, en una tienda en el Abasto Shopping. Sin embargo, este es la primera inversión de Southbay la flamante distribuidora local de la marca que es subsidiaria del gigante panameño del retail, Regency, que en la región tiene etiquetas como Zara, Converse, Gucci o Swatch ; aunque Nike es su primera apuesta en la Argentina.

A la vez que la marca de la pipa cortó las cintas de la nueva tienda de 1200 m2 en el reconocido shopping, en charla con El Cronista, anunció su plan para 2023 , que según aclararon los ejecutivos de Southbay no se ven en peligro por la falta de insumo que está frenando la fabricación de Dass, uno de sus tres socios en la fabricación del calzado, indumentaria y accesorios -especialmente medias- en la Argentina.

"En el corto plazo no vemos que falten productos de producción nacional ni tampoco importados, que son los de mayor innovación y tecnología y que no se pueden hacer en el país. Estamos en constante diálogo con la Secretaria de Comercio. Hay cuellos de botella pero por ahora no tenemos problemas", asegura Jeffrey Mitchell, gerente general Southbay Argentina y Uruguay, quien explica que el sistema SIRA, como todo nuevo sistema requiere ajustes que hay que hacer.

Federico Tortora y Jeffrey Mitchell de Southbay, la nueva distribuidora de Nike en el país

La empresa fabrica en el país el 60% de sus productos con tres firmas: Dass, que hoy con problemas de cupos de importaciones, está frenada dos días a la semana; RA Interbranding, la primera empresa argentina que hizo ropa Dri-Fit; y Derwill, empresa que fabrica las medias de la marca que también exporta.

El plan de Nike para crecer en 2023

"Regency viene a invertir a la Argentina, va a dar mucho oxígeno", dice Mitchell. Y Federico Tortora, director comercial de la distribuidora da detalles. Para 2023, la marca de la pipa tiene en carpeta abrir hasta 5 nuevos locales siguiendo el nuevo concepto. Estas aperturas se sumarán a las 10 tiendas propias que Nike tienen en el país, 7 de ellos factory y 12 locales franquiciados.

Además, el año que viene la marca lanzará su propio e-commerce "para tener una relación más personal con sus consumidores", señala Tortora.

En cuanto a sus líneas de productos, si bien el calzado es la raíz de la marca, explican que Indumentaria tienen un gran potencial de crecimiento. Si se detalla por deporte, el fútbol tiene un participación de dos dígitos en las ventas de la firma. "Por supuesto que con el Mundial explotan las ventas en esta categoría que representa entre el 10% y el 30% en años como este ", señala el gerente comercial.

En el nuevo local y en medio del gran momento deportivo del fútbol, Nike presentará el botín Mercurial Zoom Air, con una innovadora cápsula de aire que, según la marca, lo hace el botín más veloz del mundo. También estarán a la venta en la tienda una exclusiva selección de las camisetas de los 13 equipos que Nike apoya en la Copa Mundial.



Cómo es el nuevo concepto de Nike: Rise

El nuevo local que está en donde estaba Falabella en el segundo piso del Unicenter, al igual que el del Abasto, ofrecen el nuevo concepto que ideó la marca a nivel mundial. Y es el sexto en la región con este modelo que busca atender a partir de la omnicanalidad y en una relación 1 a 1 con el consumidor.

Nike apuesta a su nuevo concepto, Rise

Así la marca busca ofrecer un ambiente más personalizado, un servicio y una experiencia diferencial a sus clientes en toda su gama de productos de running, fútbol, sportswear además de su oferta de la marca Jordan.

Por ejemplo, la tienda está equipada con 30 dispositivos iPhone para que sus 50 empleados puedan atender a los consumidores y llevar el producto de forma inmediata desde el depósito al espacio de ventas. Además, incorpora cuatro servicios de personalización nunca vistos en el país: