La multinacional Nike anunció que despedirá a unos 1400 trabajadores, lo que representa el 2% de su plantilla. La medida forma parte de un proceso de reorganización interna que busca redefinir su estructura global. Según la información difundida, los despidos en Nike afectarán principalmente al departamento de tecnología. Este sector es clave dentro de la compañía, lo que evidencia la magnitud del cambio que se está llevando adelante. El ajuste se enmarca dentro de una estrategia más amplia que la empresa impulsa a nivel global. La decisión confirma una tendencia creciente en grandes compañías, que buscan optimizar recursos y adaptarse a nuevas dinámicas productivas. El director de operaciones de Nike, Venkatesh Alagirisamy, comunicó la decisión a los empleados mediante una nota interna. En ese mensaje, explicó que los despidos forman parte de una estrategia denominada “Win Now”. Según la información recogida, esta iniciativa tiene como objetivo reformar el departamento de tecnología. También apunta a modernizar la fabricación de la línea de zapatillas Air y reorganizar operaciones vinculadas al calzado Converse. En ese contexto, el propio Alagirisamy reconoció el impacto de la medida: “Estas reducciones (de personal) son muy difíciles tanto para los compañeros directamente afectados como para los equipos que los rodean”. Los despidos en Nike tendrán alcance global. Según los datos disponibles, afectarán a trabajadores en Norteamérica, Asia y Europa, lo que refleja la dimensión internacional del ajuste. La mayoría de los recortes se concentrarán en el área tecnológica. Esto responde al objetivo de transformar el funcionamiento interno de la empresa y mejorar la eficiencia en sus procesos. El plan incluye además cambios en la fabricación y en la organización de distintas unidades de negocio. Estas decisiones evidencian una reconfiguración profunda dentro de la compañía. La decisión de despedir a 1400 empleados no es un hecho aislado. En enero, Nike ya había anunciado el despido de 775 trabajadores, principalmente en centros de distribución en Estados Unidos. En ese momento, la empresa vinculó la medida al avance de la automatización en sus operaciones. Este proceso continúa siendo uno de los factores clave en la transformación del empleo dentro del sector. La combinación de automatización, reorganización interna y cambios estratégicos explica el nuevo ajuste. De este modo, Nike profundiza un camino que ya había iniciado meses atrás.