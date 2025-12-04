En esta noticia Cómo está hoy Alumbrera

El gigante suizo Glencore anunció la reactivación de operaciones en Alumbrera hacia fines del año próximo, y prevé el inicio de su producción para el primer semestre de 2028, una década después de que dejó su actividad.

Según la empresa, la decisión de reanudar la operación, tras un período de Cuidado y Mantenimiento iniciado en 2018, se basa en el contexto de un régimen fiscal robusto, que brinda un mayor apoyo a la inversión en la industria minera argentina, además del aumento sostenido de precios del cobre y el oro, y en las perspectivas positivas para ambas materias primas.

Glencore está a la vez intentando entrar al Régimen de Incetivos para Grandes Inversiones con otros dos grandes proyectos. El Pachón, en San Juan, yMinera Agua Rica (MARA), en Catamarca. Ambos son para producir cobre e implican una inversión conjunta de u$s 13.500 millones.

La planta concentradora y la infraestructura asociada a Alumbrera se han mantenido bajo un programa estructurado de mantenimiento con una renovación o sustitución específica de ciertos equipos clave. Durante ese período el proyecto Alumbrera también continuó cumpliendo con sus obligaciones de rehabilitación.

Una vez que se obtengan todos los permisos y se encuentre plenamente operativa, se espera que Alumbrera produzca alrededor de 75.000 toneladas de cobre, 317.000 onzas de oro y 1.000 toneladas de molibdeno durante los cuatro años de operación.

Martín Pérez de Solay, CEO de Glencore Argentina, comentó sobre la sinergia que implica para el proyecto que quiere entrar al RIGI. “Más allá de los resultados económicos del reinicio de Alumbrera considerado de manera independiente, el mismo resulta un facilitador natural para MARA. Por un lado, reduce el riesgo de la puesta en marcha de la planta concentradora y de la logística de transporte, y reentrena a la fuerza laboral antes de obtener el primer mineral del yacimiento Agua Rica. Además, mantiene en funcionamiento infraestructuras críticas, que pueden compartirse con el proyecto, generando sinergias operativas”, dijo.

“El reinicio de Alumbrera demuestra que la provincia de Catamarca puede desempeñar un papel clave en el desarrollo continuo de la industria minera local y nacional, y de sus respectivas economías. Este nuevo anuncio tiene lugar luego de la presentación de las solicitudes de adhesión de los proyectos de Glencore en Argentina, MARA y El Pachón, al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), en agosto pasado. Asimismo, confío en que estos proyectos apoyarán la ambición del país de convertirse en uno de los principales productores mundiales de cobre”