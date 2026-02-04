Cuáles son los precios de las motos en la Argentina y cuánto cuesta mantenerla

En esta noticia Cuáles fueron las motos más vendidas

La venta de motos 0 kilómetros volvió a mostrar una mejora en enero. De acuerdo con el informe mensual de la Cámara de Fabricantes de Motovehículos de Argentina (CAFAM), durante el primer mes de 2026 se patentaron 68.690 unidades, lo que significó una suba interanual del 14,43%, ya que en enero de 2025 se habían registrado 60.029 motos.

En el arranque del año, el sector consolida el crecimiento luego de un 2025 en el que se patentaron 654.524 unidades, el segundo mejor registro de los últimos quince años.

Si se comparan los patentamientos de enero con el mes anterior, la suba fue del 13,24%, ya que en diciembre de 2025 se habían registrado 60.645 unidades. Con estos valores, enero dejó el mayor volumen de patentamientos desde 2018.

En cuanto a la composición del mercado, las motos de producción nacional siguen siendo mayoritarias. En enero concentraron el 96,84% del total de los patentamientos, con 66.517 unidades, mientras que las importadas alcanzaron 2173 registros.

Las motos de baja cilindrada continúan siendo las que le dan volumen al sector. Según el relevamiento, las unidades de entre 101 y 250 cc concentraron 61.063 patentamientos durante enero. Más atrás se ubicaron las motos de 251 a 500 cc, con 4.837 unidades, y las de 510 a 800 cc, con 1.743 registros.

Por categoría, las CUB Underbone volvieron a liderar las ventas del mes, con 39.292 unidades patentadas. Les siguieron las On-Off, con 12.725 unidades, y las Street, con 12.669 registros. En tanto, los scooters alcanzaron 2.638 patentamientos.

De cara al resto del año, desde la cámara del sector señalaron que el mercado encara 2026 “con expectativas de crecimiento” , apoyado en un escenario de mayor estabilidad, una competencia más fuerte entre marcas y la disponibilidad de herramientas de financiación que facilitan el acceso a las unidades. “Proyectamos un avance cercano al 10%”, señaló Federico H. Vacas, presidente de Cafam.

En los últimos años, desembarcaron en el país varias marcas internacionales. Entre ellas, CFMoto, de origen chino. Además, Newsan anunció que venderá en la Argentina la marca de motos Lifan, que llegó en el primer trimestre de 2025.

En paralelo, durante 2025, el grupo local Magny, representante en la Argentina de la firma italiana TVS, anunció la incorporación de la china Kove a su portfolio. La empresa informó que fabricará modelos de la marca en su planta del Parque Industrial de Cardales, donde ese mismo año anunció una inversión de u$s 13 millones para ampliar su capacidad productiva.

Honda volvió a liderar el mercado argentino en el arranque de 2026, con 13.692 unidades patentadas durante enero .

En el segundo lugar se ubicó Gilera, con 8.743 unidades, seguida por Motomel, que registró 8.543 patentamientos. Ambas marcas concentraron gran parte de sus operaciones en el segmento de 110 cc.

La Honda Wave 110S fue la moto más vendida del mes, con 6802 unidades patentadas.

Detrás se ubicaron la Gilera Smash, con 5857 registros, y la Motomel B110, que alcanzó 4693 unidades.