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El mercado inmobiliario del país se mantiene en expansión en materia industrial, pese a que no se alcanzó un acuerdo tripartito que permitiera extender el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) por 16 años.

De acuerdo con CBRE, firma global líder en consultoría, comercialización y servicios inmobiliarios, al cierre del segundo trimestre del año se registró un repunte en proyectos inmobiliarios de mediano plano, especialmente los vinculados al clúster tecnológico, mientras que la mayoría de los proyectos automotrices se mantienen en modo de espera.

En su reporte Market View del sector industrial, la consultora añadió que el T-MEC no registra cambios en materia de reglas de origen, aranceles, inversión, energía ni regulaciones laborales.

“La extensión de 16 años ha sido postergada, pero no descartada; de hecho, puede anunciarse en cualquier momento a través del Artículo 34.74 del acuerdo”, recordó la consultora.

CBRE reconoció que las revisiones anuales del tratado están generando incertidumbre estructural, pero el mercado ya había anticipado, por lo que prevén una recuperación gradual en la demanda, iniciando con manufactura ligera en distintos sectores, y conforme regrese la certidumbre al mercado, se espera que la manufactura pesada retome los niveles previos a la renegociación del T-MEC, replicando el patrón observado durante la última renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

“En tanto, los volúmenes de comercio entre México y Estados Unidos continúan creciendo a lo largo de este ciclo de reconfiguración económica global”.

Proyecciones

CBRE detalló que la demanda potencial de inquilinos (requerimientos activos) se orienta hacia la manufactura diversificada; dicha categoría sube 10.6 puntos porcentuales, mientras que el segundo lugar corresponde a logística y transporte, con un alza estimada en 6.6 puntos porcentuales.

Otro sector que muestra una importante expansión en la demanda es el tecnológico, pues México, Taiwán y Vietnam aceleran su participación como fuentes de importaciones de cómputo de Estados Unidos.

Además, incluso siendo uno de los sectores más afectados por la incertidumbre, la industria de vehículos y autopartes mantiene una posición sólida en sus volúmenes de comercio con Estados Unidos, consolidando su rol como plataforma clave en la cadena de suministro automotriz de América del Norte. “Sin embargo, dicho volumen parece haber alcanzado una meseta durante este nuevo ciclo”, aclaró CBRE.