Mateo Salvatto, CEO de Asteroid y creador de la aplicación Háblalo, participó del evento de El Cronista con una energía contagiosa para proponer un cambio de perspectiva urgente: dejar de mirar a la inteligencia artificial como una amenaza existencial, lejana y oscura, para empezar a verla como el facilitador definitivo para la inclusión social. “Estamos viviendo un momento bisagra en la historia de nuestra especie”, comenzó Salvatto ante un auditorio colmado, situando a los asistentes en una realidad donde la tecnología ya no es un compartimento estanco o un lujo para unos pocos, sino una infraestructura invisible que atraviesa cada fibra de la sociedad moderna. Para el joven emprendedor, el valor de la IA no reside en la complejidad matemática de sus algoritmos o en la potencia de sus servidores, sino en su capacidad intrínseca para devolver autonomía, voz y dignidad a quienes el sistema ha dejado tradicionalmente de lado. Su proyecto insignia, Háblalo, es el testimonio de esta premisa: una herramienta que asiste a más de medio millón de personas con discapacidades comunicativas en 75 países, permitiéndoles interactuar con un entorno que muchas veces les da la espalda. Para el CEO de Asteroid, la IA democratiza la creación de valor y desmitifica la idea de que para ser protagonista de esta revolución es necesario ser un ingeniero experto en código complejo. “Hoy no necesitás millones de dólares ni mudarte a Silicon Valley para cambiar el mundo. Podés desarrollar una solución para una pyme, un hospital o una escuela desde tu metro cuadrado en cualquier barrio del país”, aseguró.