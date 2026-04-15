La adopción de la inteligencia artificial avanza a distinto ritmo según el nivel de uso, pero es en las empresas donde se concentran los mayores desafíos para implementarla de forma efectiva. “Dos formas de adopción de la IA; por un lado, la adopción individual; por el otro, la organizacional”, explicó Fredi Vivas, CEO de RockingData, al diferenciar el uso personal del despliegue dentro de compañías, universidades o pymes. En ese marco, identificó tres obstáculos concretos. “El primer punto es el gap de talento o capacidad, es decir lo que técnicamente tenemos que saber para poder ejecutar algo”, sostuvo. Luego apuntó a la integración. “Segundo punto, integración con sistemas; todas las compañías tienen sistemas legados, que son softwares anteriores con distintas fuentes de información. Hacerlos comulgar es muy dificil”, señaló sobre estructuras tecnológicas que arrastran décadas. “En tercer lugar, seguridad y confianza. Pienso en confianza como el término del año. Vamos a poder confiar en los resultados que arroja la propia IA”, cerró.