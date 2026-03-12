Con una preventa que ya colocó cerca del 45% de las unidades, la desarrolladora inmobiliaria GNV Group inició la construcción de Osten Tower II, una nueva torre residencial que se levantará en el Dique 1 de Puerto Madero y que demandará una inversión total de u$s 95 millones. El proyecto forma parte del Distrito Madero Harbour, un desarrollo de usos mixtos impulsado por la compañía que integra residencias, oficinas, gastronomía y comercio. Diseñado por el estudio PFZ Pfeifer-Zurdo Arquitectos, el edificio contará con amenities orientadas al bienestar y la vida social, entre ellas: wellness Center, spa, business center, cancha de pádel y la primera cancha de pickleball de Puerto Madero. Los valores arrancan en torno a los u$s 5000 por m2, con un plan de pago del 30% al firmar el boleto. “Hay refuerzos contra hitos de obra, como la losa del piso 10 y del piso 20, además de cuotas durante la construcción”, destacaron desde la compañía. Gracias a una mayor apertura de las importaciones, Alejandro Ginevra, presidente y fundador de GNV Group, explicó que la empresa modificó su esquema de construcción para optimizar costos y garantizar estándares de calidad en sus desarrollos. En lugar de tercerizar gran parte de las obras -un modelo tradicional en el que intervienen contratistas y se encarecen los procesos por intermediación- la compañía decidió asumir más etapas de manera directa. Esto significa comprar insumos por cuenta propia, adelantar capital y tomar más riesgo financiero, pero al mismo tiempo permite reducir costos y tener un mayor control sobre el proyecto. En ese marco, la firma reforzó la incorporación de materiales importados. Algunas cocinas, por ejemplo, se están trayendo desde Italia, mientras que las griferías provienen de Alemania. También comenzaron a importar desde China ciertos productos, como puertas y algunos revestimientos. El proyecto, además, incorporará tecnología habitual en edificios contemporáneos, con sistemas de seguridad y control centralizados, mientras que cada propietario podrá sumar soluciones de domótica en su unidad. Incluso se prevé la instalación de sanitarios inteligentes, una tendencia extendida en Asia y cada vez más presente en desarrollos inmobiliarios de alta gama. La lógica del proyecto es concentrar en una misma zona vivienda, trabajo, servicios y entretenimiento, un concepto que hoy suele asociarse a la ‘ciudad de los 15 minutos’: “Madero Harbour es la ciudad que se puede hacer caminando. Van a tener todo a mano”, detalló Juan Pfeifer, socio fundador de PFZ Arquitectos. La marca Osten nació en 2020 con la apertura de un restaurante de alta gama en Puerto Madero que rápidamente ganó visibilidad internacional al recibir el premio al mejor diseño de América en los International Restaurant & Bar Design Awards de Londres. Ese reconocimiento llevó a la compañía a trasladar la estética y el concepto del restaurante al mundo residencial. “Estábamos buscando una marca para un nuevo desarrollo y decidimos aprovechar algo que ya era exitoso”, explicó Ginevra. Así nació Osten Tower I, lanzada en 2022 y hoy completamente vendida, con entrega prevista para fines de 2026. El buen ritmo de ventas llevó a la compañía a replicar el concepto en una segunda torre.