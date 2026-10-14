Sostener hábitos saludables sigue siendo una de las cuentas pendientes del sistema sanitario. No alcanza con conocer los riesgos del sedentarismo, el sobrepeso o la falta de sueño: el desafío está en transformar esa información en conductas que perduren.

Durante el encuentro Health Innovators, organizado por El Cronista y revista Apertura, Claudio Zin, médico y divulgador, remarcó que el principal obstáculo en la salud no es la falta de voluntad, sino la constancia. “Nos cuesta sostener las decisiones en el tiempo: nos anotamos en el gimnasio o hacemos dieta y al mes lo abandonamos”, sostuvo, al señalar que más del 60% de los adultos padece sobrepeso u obesidad.

También destacó los trastornos del sueño: el 35% de los adultos no duerme bien, afectando su calidad de vida. Como metas, recomendó realizar controles periódicos y bajar cinco kilos de forma progresiva. En ese sentido, recomendó incorporar esas metas de manera gradual para aumentar las posibilidades de sostenerlas en el tiempo.

Sobre el sistema de salud, advirtió su alta fragmentación entre el sector público, privado y obras sociales. “El acceso está ligado al código postal: no es la misma atención en Buenos Aires que en las provincias del interior”, explicó.

Zin concluyó que es indispensable avanzar hacia una mayor uniformidad en la prevención y la atención primaria en todo el país.