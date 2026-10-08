En esta noticia El desafío de garantizar el acceso

Los avances médicos permiten tratar enfermedades que hasta hace pocos años tenían pocas alternativas terapéuticas e, incluso, ofrecer respuestas más personalizadas para cada paciente. Pero esa innovación también plantea un desafío cada vez mayor para la industria de la salud: cómo hacer para que esos tratamientos lleguen a más personas sin comprometer la sustentabilidad del sistema.

Ese equilibrio atraviesa hoy a todos los actores del sector. Laboratorios, prestadores y cadenas de farmacias buscan incorporar tecnología, mejorar la eficiencia y ampliar el acceso, mientras enfrentan costos crecientes y un escenario en el que la demanda de nuevas prestaciones no deja de aumentar.

En ese contexto, Laboratorio Gador apuesta por desarrollar capacidades locales para acercar terapias de alta complejidad. Diego Bashkansky, director médico y científico para Argentina y Latinoamérica, destacó la puesta en marcha de la primera planta de oligonucleótidos de la región, una tecnología orientada principalmente al tratamiento de enfermedades poco frecuentes de origen genético.

El ejecutivo explicó que producir estos medicamentos en el país permite mejorar la disponibilidad y reducir costos frente a alternativas importadas, además de posicionar a la Argentina como un polo de desarrollo para terapias innovadoras. La compañía también trabaja en la incorporación de tratamientos para fibrosis quística, depresión y salud femenina, con un proceso permanente de evaluación de nuevas tecnologías.

El desafío de garantizar el acceso

Sin embargo, la innovación también incrementa la presión sobre el financiamiento del sistema. Para José De All, presidente de Medicus y director ejecutivo del Sanatorio Otamendi, el principal desafío consiste en compatibilizar accesibilidad, calidad y costo, tres variables que inevitablemente entran en tensión.

Según explicó, el aumento de la expectativa de vida, la incorporación de nuevas tecnologías y el crecimiento de las coberturas elevan los costos estructurales de la salud. Frente a ese escenario, sostuvo que herramientas como la inteligencia artificial pueden mejorar la eficiencia al identificar qué pacientes responderán a determinados tratamientos, evitando gastos innecesarios y reduciendo efectos adversos. Al mismo tiempo, Medicus comenzó a desarrollar planes más flexibles que permiten a cada afiliado elegir distintos niveles de cobertura según sus necesidades.

La transformación también alcanza al último eslabón de la cadena. En Farmacity, el objetivo ya no pasa únicamente por dispensar medicamentos, sino por ampliar los servicios alrededor del paciente. Mariana Ibero, sponsor de Farmacity, explicó que la compañía evolucionó hacia un ecosistema de salud y bienestar que incorpora gabinetes de atención primaria, enfermeros, herramientas digitales y seguimiento de enfermedades crónicas.

La estrategia busca fortalecer el vínculo con las personas más allá de la compra de un medicamento. Con apoyo de datos y nuevas aplicaciones, la cadena apunta a mejorar la adherencia a los tratamientos, facilitar el acceso a servicios de prevención y acompañar a los pacientes durante todo su recorrido dentro del sistema de salud.