El desarrollo de los recursos no convencionales en Vaca Muerta y el despliegue de grandes emprendimientos mineros abrieron una etapa decisiva para la economía argentina. Tras haber superado la etapa inicial de validación geológica, el sector energético e industrial ingresa en un nuevo ciclo de escala caracterizado por la necesidad de atraer financiamiento de gran magnitud, construir infraestructura de transporte y asegurar reglas de juego previsibles para competir con las principales cuencas hidrocarburíferas.

Durante su paso por Cronista Studio, Hernán Mandará, socio de Impuestos en KPMG Argentina especializado en Energía, Recursos Naturales y Minería, analizó los desafíos que plantea este segundo escalón de crecimiento y destacó el impacto estratégico del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en la atracción de capitales internacionales.

“Vaca Muerta ya demostró que geológicamente funciona de manera excepcional; el desafío actual consiste en llevar todo ese potencial a la práctica operativa mediante obras de infraestructura, capacidad de perforación y financiamiento sostenible”, explicó. En este sentido, destacó que el recurso por sí solo no resulta suficiente si no está respaldado por condiciones de seguridad jurídica y estabilidad fiscal que permitan planificar inversiones a largo plazo.

El impacto del régimen de incentivos y la estabilidad a largo plazo

La implementación de marcos normativos modernos permitió reinsertar al país en la agenda de los inversores globales de mercados estratégicos como Japón y China. Para el especialista tributario, la garantía de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por un plazo de 30 años otorga la certeza que demandan los proyectos de capital intensivo. Esta previsibilidad, sumada a la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 25% y la eliminación de los derechos de exportación, equipara las condiciones locales frente a cuencas altamente competitivas como la del Permian en los Estados Unidos.

Asimismo, la dinámica de aprobación exige un compromiso muy concreto por parte de las compañías, que deben presentar cronogramas rigurosos e invertir un porcentaje significativo del capital comprometido dentro de los primeros dos años. Este esquema legal invierte los procedimientos tradicionales, otorgando a las empresas la facultad de autoliquidar tributos y evitando trabas aduaneras o la aplicación prematura del régimen penal cambiario mientras se resuelven eventuales discusiones técnicas con el Estado.

Desafíos en la cadena de valor y el frente macroeconómico

Pese al avance de megaproyectos de gas natural licuado, minería de cobre y desarrollos de petróleo no convencional, la cadena de valor local aún enfrenta obstáculos que requieren atención. El régimen previsto para los proveedores directos contempla exenciones en los derechos de importación, pero deja pendientes aspectos críticos como los regímenes de retenciones y percepciones provinciales, y la presión tributaria nacional, factores que condicionan la capacidad operativa de los contratistas locales.

Por último, el analista advirtió sobre la relevancia de gestionar adecuadamente el histórico superávit comercial que generará el sector hidrocarburífero y minero. Frente a la posibilidad de alcanzar saldos favorables de hasta u$s 15.000 millones, el manejo estratégico de las divisas resultará indispensable para evitar distorsiones económicas como la apreciación cambiaria excesiva y consolidar un crecimiento sustentable en toda la matriz productiva.