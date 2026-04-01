Dirigentes de la Intergremial Marítima y sindicatos del sector pesquero denunciaron en conferencia de prensa la existencia de prácticas que calificaron como “semiesclavitud” en embarcaciones que operan desde el puerto de Montevideo. Según los representantes, la llegada de tripulaciones extranjeras contratadas por empresas del rubro estaría desplazando a trabajadores locales y rebajando condiciones laborales. Facundo Montaña, vocero de la organización, afirmó que la modalidad incluye estadías a bordo de hasta un año y medio sin posibilidad de desembarco, salarios “de hambre” y el incumplimiento de convenios colectivos y consejos de salarios. “Muchas veces están un mes entero por cobrar 500 dólares”, detacó en la rueda de prensa. Los sindicatos señalan además que existen permisos especiales para que barcos extranjeros operen en aguas nacionales con tripulaciones extranjeras, una práctica que, según sus cálculos, habría provocado la pérdida de más de 4.000 puestos de trabajo en el país. Para los dirigentes, esto representa no solo una problemática laboral sino también una cuestión de soberanía marítima. El sindicato reclamó controles más estrictos por parte de las autoridades competentes y la aplicación efectiva de la normativa laboral vigente. Exigen inspecciones regulares en puerto y en alta mar, verificación de registros de tripulación y sanciones para empresas que vulneren derechos laborales. Por su parte, el sector empresarial sostiene que la contratación de personal extranjero responde a demandas específicas de operación y a la disponibilidad de mano de obra en ciertos períodos, aunque en la conferencia no se presentó un descargo formal de empresas que contradiga las denuncias planteadas. Ante la situación, los sindicatos convocaron a una movilización para el 29 de abril con el objetivo de visibilizar el problema y reclamar respuestas públicas. El sindicato reclamó que la protesta incluirá presentaciones ante organismos estatales y la búsqueda de apoyo de otras centrales obreras.