La multiplicación de los peces ya no es un milagro que se conmemore durante la cuaresma en México, pues la pérdida de las tradiciones católicas en el país ha mermado la venta de pescados y mariscos, particularmente en los últimos 10 años. De acuerdo con estimaciones del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar (Concomercio), en la última década la venta de estos productos ha caído hasta 40%. El presidente del organismo, Gerardo López Becerra, destacó que el país cuenta con actividad pesquera y de acuacultura en 23 de los 32 estados y hasta hace unos años, la Semana Santa representaba un aumento en las ventas de hasta 60% en comparación con un día normal. En este sentido, en una semana se concentraba hasta 20% del consumo anual de pescados y mariscos. Sin embargo, comentó que debido a la caída en la práctica de la vigilia entre la población nacional, así como una reducción general en el consumo, la demanda de productos como camarón, pulpo huachinango, ostiones, tilapia, entre otros productos del mar, se ha mantenido a la baja. “Décadas atrás, un gran porcentaje de las familias mexicanas definían con antelación los alimentos que iban a preparar durante los días santos para preservar la vigilia; los principales platillos eran mojarras fritas, romeritos, filetes de pescado empanizado así como cocteles de camarón y caldo de mariscos, es decir, dejaban a un lado el consumo de carne roja, lo que favorecía las ventas de las pescaderías, las cuales, a su vez, realizaban grandes pedidos a sus proveedores para atender el repunte que registraría en su demanda, era un auténtico de oxígeno para estos negocios”, refirió el dirigente empresarial. Las pescaderías reportan que en la década pasada, se surtían con montos que alcanzaban los 100 kilogramos de camarón para la Semana Santa, mientras que en la actualidad, la compra de este marisco se redujo a un máximo de 60 kilogramos, a lo que se suma el riesgo de que la mercancía se quede, lo que representa pérdidas económicas. En 2023, México se consolidó en el séptimo lugar de producción de camarón a nivel mundial, de acuerdo con estimaciones de la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) y el segundo más grande de América Latina. Los dos estados que concentran la mayor producción de este producto son Sinaloa y Sonora, de acuerdo con estimaciones de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca). En general, la producción de pescados y mariscos se mantiene al alza, pues en 2025 el país produjo dos millones 173 mil 621 toneladas, lo que implicó un crecimiento de 6.8 por ciento respecto al volumen de 2024. El mismo organismo señala que en el país hay más de dos mil puntos de venta del ramo pesquero en el país, donde se venden por temporada 65 especies de pescados y mariscos. Además, en el país existen más de 328 mil productores dedicados al sector pesquero. La caída en el consumo y el incremento en producción son una mala combinación para los pescadores del país, por lo que Concomercio pidió a las autoridades que promuevan el consumo de pescados y mariscos. López Becerra aseguró que las ventajas de este tipo de productos incluyen alto valor nutricional, a lo que se suma un importante impacto económico y social para toda la cadena de suministro. También invitó a los mexicanos a comer pescados y mariscos como parte regular de su dieta, con el objetivo de apoyar a miles de productores y comerciantes que dependen de esta actividad.