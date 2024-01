La motosierra dejó a la Argentina sin Gran Premio de MotoGP

La motosierra llegó al deporte. Por falta de financiamiento del Estado, la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), Dorna -promotor del Mundial de MotoGP- y OSD, la empresa organizadora del Gran Premio de Argentina, confirmaron la cancelación del del evento, programado para el 5, 6 y 7 de abril en las Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero.

Según explicó el piloto y titular de OSD, Orly Terranova, "junto con la Provincia, hicimos lo imposible para intentar que nos atiendan, respondan y den algún tipo de señal del cumplimiento del contrato , pero no obtuvimos ningún tipo de respuesta del Gobierno de Javier Milei".

Aunque no se comunicó el desembolso que debía hacer el Estado en esta edición, la realización del evento en 2023 significó un gasto de u$s 3,5 millones. El año pasado, el premio generó un impacto económico de $ 5100 millones, informó oportunamente el entonces ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. Equivalieron a algo más de u$s 22 millones al tipo de cambio oficial de ese momento.

La noticia se conoció horas después de que el Presidente Milei anunciara el nombramiento de Daniel Scioli como Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación. Hasta entonces, bajo la órbita del Ministerio del Interior, la abogada Yanina Martínez había asumido como Subsecretaria de Turismo y el representante de futbolistas Ricardo Schlieper se había hecho cargo de la de deportes. Schlieper renunció tras la designación del ex Gobernador de Buenos Aires.

Terranova había anticipado en diálogo con el sitio especializado VisionAuto que la gran mayoría de las entradas al evento estaban vendidas (valían entre $ 150.000 y $ 2,9 millones en el caso del pase VIP). Agregó que también los equipos ya contaban con reservas hoteleras en los alrededores de la provincia. Sin embargo, según confirmó El Cronista, hubo escuderías y sponsors que ya fueron notificados de la suspensión .

Foto: MotoGP

"Teníamos todo vendido y, lamentablemente, no tuvimos coordinación de Aduana, Intercargo, Gendarmería ni el aporte económico. Atento a la nula respuesta, se toma la peor decisión. No hubo forma de plantear el proyecto, el impacto que tiene, el empleo en la región", explicó Terranova.

En tanto, MotoGP publicó en su sitio oficial, que, "debido a las circunstancias actuales en la Argentina, el Promotor del evento comunicó que actualmente no puede garantizar los servicios necesarios para que el Gran Premio se lleve a cabo en 2024 con los estándares de MotoGP. Este evento no será reemplazado en el calendario de 2024. MotoGP espera volver a competir en Termas de Río Hondo en 2025".

La Argentina es sede del campeonato internacional desde la temporada 2014, con las excepciones de 2020 y 2021 por efectos de la pandemia. Según el contrato que se firmó a fines de 2021 entre el Ministerio de Deportes, la provincia de Santiago del Estero y OSD, el Gran Premio de Argentina debería tener un lugar asegurado en el campeonato de 2025. Sin embargo, aún se desconoce qué sucederá el próximo año.

Tras la cancelación del circuito en la Argentina, el Campeonato Mundial de MotoGP 2024 quedó conformado por 21 Grandes Premios. Comenzará en el estadio Lusail, en Qatar, el 10 de marzo y finalizará en Valencia, en el Circuito Ricardo Tormo el 17 de noviembre.

Se trata del segundo evento deportivo internacional que se cancela en la Argentina. En julio de 2023, se suspendió la fecha del Mundial de Superbike en la provincia de San Juan, que estaba programado para octubre del año pasado. Según comunicó OSD en ese entonces, -también a cargo de esta competencia- "la decisión se debió al intenso calendario electoral que afrontaba el país, que derivó en una compleja situación que afecta a la vida cotidiana de personas, provincias y empresas".

Cuánto debía invertir el Estado

Si bien no se comunicó la cifra que debía desembolsar el Gobierno para esta edición, según la decisión administrativa 365, que se publicó el 2 de mayo de 2023 en el Boletín Oficial, la temporada anterior, la Secretaría de Turismo aportó u$s 3,5 millones para que el MotoGP se llevara a cabo en la Argentina.

No obstante, se trata de una cifra inferior a la que, 10 años antes, se había destinado al mismo evento. Según se publicó en el Boletín Oficial (Decisión Administrativa 104/2013), el Estado destinó u$s 4300 millones para la realización de la edición 2014 del Gran Premio de la República Argentina.