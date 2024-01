Elon Musk podría dejar del ser el hombre más rico del mundo por un fallo contra su sueldo

El creador de Tesla, Elon Musk, podría dejar de ser el hombre más rico del mundo luego que una jueza de Delawer anuló su paquete de compensaciones valorador en u$s 55,8 millones luego del reclamo de un accionista de la automotriz.

Esta resolución, si bien puede ser apelada, podría desbancar al excéntrico multimillonario del podio en el ranking de los hombre de mayor fortuna del planeta que realiza la revista Forbes y que atribuye al magnate de los autos eléctricos.

Según lo consignó el Wall Street Journal, la jueza Kathaleen McCormick calificó de "profundamente defectuoso" el proceso por el cual se le adjudicó ese paquete compensatorio a Musk en su firma Tesla. Según la magistrado, el mismo fue poco transparente porque había muchas conexiones entre Musk y los negociadores del acuerdo.

Luego del fallo, Musk, quien también es dueño de X (ex Twitter) posteó en esa red social: "Nunca incorpores tu empresa en el estado de Delaware".

En 2018, un accionista de la firma, Richard Tornetta, señaló que la junta directiva de la compañía no cumplió con sus deberes al dar a multimillonario un paquete basado en el rendimiento, "la mayor oportunidad de compensación potencial jamás vista" , según calificó el accionista.

El presidente del Comité de compensaciones señaló que el acuerdo buscaba mantenerlo a Musk comprometido con la empresa.

Sin embargo, no es la primera vez que Musk debe enfrentar acusaciones como esta. En otro caso, s e le cuestionó la compra por parte de Tesla de SolarCity , aduciendo que el tenía mucha influencia sobre la junta directiva, según The Associated Press.

Cómo era el acuerdo salarial

El acuerdo de compensación en cuestión tenía una estructura no monetaria: doce tramos de opciones sobre acciones, sujetos al cumplimiento de ciertos hitos operativos y de valorización de mercado. Para que Elon Musk se beneficiara, la compañía de autos eléctricos, que en aquel momento se valoraba en menos de u$s 60.000 millones , debía alcanzar una capitalización de mercado mínima de u$s 650.000 millones, además de otros objetivos.