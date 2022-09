La minera que lidera Agustín Pichot en la Argentina hace millonaria inversión, a qué la destinará

La minera australiana, Fortescue Metals Group, que en la Argentina y en al región la lidera el ex Puma, Agustín Pichot, invertirá u$s 6200 millones en la próxima década para lograr las emisiones cero en sus operaciones de mineral de hierro, eliminando los combustibles fósiles de su negocio para 2030.

La compañía del magnate australiano Andrew Forrest, que en la Argentina comenzó este año la producción de hidrógeno verde en la provincia de Río Negro, anunció la millonaria inversión y su plan para alcanzar esta ambiciosa meta.

Hidrógeno verde: el grupo que representa Agustín Pichot remarcó la necesidad de una ley





Cómo será el plan de inversión de la minera australiana

Según detalló la propia empresa, u$s 3200 millones serán para la construcción de dos a tres gigavatios de energías renovables, almacenamiento de baterías y líneas de transmisión, e infraestructura de carga en el sitio en sus proyectos en la región de Pilbara en Australia Occidental.

La energía renovable reemplazará al diesel en sus minas y lo ayudará a alcanzar lo que llama emisiones "cero reales", definidas como sin combustibles fósiles y sin compensaciones de carbono "siempre que sea posible", explicó la compañía en un comunicado.

Agustín Pichot junto ala multimillonario australiano dueño de la minera (segundo de la derecha)

Fortescue también gastará u$s 1300 millones en una flota de vehículos con bajas emisiones de carbono, u$s 900 millones en nueva infraestructura y u$s 800 millones en "respuesta a la demanda ", dijo. La mayor parte de la inversión se realizará entre 2024 y 2028.

Forrest habló sobre oportunidades comerciales en energía limpia y estableció Fortescue Future Industries en 2020 con la promesa de fabricar 30 millones de toneladas de hidrógeno verde para 2030. Pero hasta ahora, según indica Bloomberg, la empresa invirtió poco en construir los cientos de gigavatios de energías renovables necesarios para fabricar ese hidrógeno.

Fortescue y sus proyectos en la Argentina

La compañía con sede central en la ciudad de Perth, Australia y dueña de la empresa Argentina Minera (Aminsa) anunció en noviembre del año pasado una inversión en el país de u$s 8400 millones para producir hidrógeno verde en una planta emplazada en la localidad de Sierra Grande , que en una primera etapa productiva alcanzará -hacia 2028- una capacidad que duplicará lo asignado por el Plan Renovar, que se puso en marcha en julio de 2016.



Representantes de Fortescue en la visita a Impsa

Meses después de que se aprobara el proyecto, ejecutivos de la minera visitaron las instalaciones de la Impsa, empresa estatizada y que fue seleccionada para proveer de 17 mástiles e instrumentos de medición de vientos.