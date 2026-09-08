Indian, la cadena uruguaya de fast fashion que desembarcó en la Argentina a fines de 2024, abrirá este martes un nuevo local en Tortugas Open Mall y avanza con otra apertura en Plaza Oeste. Según pudo saber El Cronista, la compañía también prepara su llegada a Rosario y Salta.

En menos de dos años, la compañía pasó de su primera apertura en la peatonal Florida a tener más de una decena de sucursales. El objetivo ahora es terminar el año con alrededor de 20 y que el mercado argentino alcance el mismo peso que Uruguay, donde nació la marca.

Actualmente, opera en Córdoba, Mendoza, Mar del Plata y Bahía Blanca, además de distintos puntos de Capital Federal y el conurbano. A comienzos de este año también empezó a avanzar sobre los principales shoppings.

El plan para llegar a 20 locales

El último en abrir fue Tortugas Open Mall, donde Indian inauguró este martes un local de más de 2400 metros cuadrados en la planta baja.

El espacio tendrá indumentaria femenina, Indian Man, accesorios e Indian Home, con muebles, decoración, textiles e iluminación.

Será uno de los locales más grandes que tiene la marca en el país.

Luego se sumará Plaza Oeste Shopping, con unos 600 m2 destinados a ropa de mujer y hombre y accesorios. Una vez en funcionamiento, Indian alcanzará los 16 puntos de venta.

En abril, la compañía había anticipado que negociaba nuevas ubicaciones en shoppings de Buenos Aires, Neuquén y Rosario. Ahora, según pudo saber El Cronista, también avanza con su desembarco en Salta.

En Rosario, Indian ya había anunciado un proyecto sobre la avenida Córdoba y también tiene previsto instalarse en Portal Rosario.

Del exilio europeo al imperio textil

Indian pertenece a Chic Parisien, el grupo fundado por Enrique Manhard, un empresario austríaco de más de 90 años que todavía sigue de cerca el día a día de la compañía.

“Somos una empresa familiar. El directorio lo integran dos de mis hijos, que llevan el día a día de Indian; uno de mis nietos, y por supuesto mi mujer y yo. Ya no voy todos los días a la oficina, pero sigo de cerca cada paso y siempre estoy llamando por teléfono”, había contado Manhard a El Cronista.

El empresario nació en Viena y llegó a Uruguay con apenas tres años, escapando de la Europa de entreguerras. Su madre abrió una casa de moda en Montevideo y fue allí donde tuvo su primer contacto con el rubro.

Enrique Manhard junto a sus dos hijos

“Mis padres tenían que sobrevivir. Mi madre, que tenía buen gusto, abrió una casa de moda. Yo crecí en este rubro y nunca dudé en incursionar en la industria textil”, recordó.

“Nunca aspiré a tener una gran empresa, pero la vida me fue llevando. Yo me sentaba de noche pensando cómo iba a pagar al otro día todos los gastos porque al principio era una lucha. Aprendí mucho de las adversidades”, contó.

Indian nació a partir de una importación de mercadería desde la India que llegó más tarde de lo previsto. Para venderla, la compañía tomó un local y lo llamó Indian Outlet. La marca funcionó y empezó a ganar cada vez más peso dentro del grupo.

Chic Parisien, que durante décadas fue la principal marca de la familia, comenzó entonces a perder terreno frente a Indian. “Chic Parisien está en proceso de desaparecer para que Indian sea el jugador dominante”, había explicado el empresario.

Hoy, Indian tiene más de 40 locales en Uruguay y tres en Paraguay, además de su operación en la Argentina. El grupo vende cerca de cinco millones de prendas por año y toda la ropa que comercializa es importada.

“Importamos las prendas ya terminadas. Mandamos los modelos y traemos el producto finalizado”, había contado Manhard. La compañía tiene actualmente oficinas en China e India, desde donde maneja buena parte de su abastecimiento.