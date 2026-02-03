Por más de u$s 18 millones salen a la venta los últimos pisos de la Torre Bouchard

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) volvió a poner en el mercado un terreno ubicado en la ciudad de La Plata, en una esquina del casco urbano. Se trata de un predio de más de 2200 metros cuadrados, que será subastado con un precio base cercano a los u$s 1,5 millones.

El inmueble está ubicado en la intersección de la calle 116 y la calle 41, en la capital bonaerense, y forma parte del paquete de activos que el Gobierno busca desprender en el marco de su política de reducción del patrimonio inmobiliario del Estado. La subasta se realizará el 10 de marzo, a través del sistema electrónico Subast.AR, con un valor base fijado en u$s 1.463.513.

Según consta en el pliego oficial, el terreno cuenta con una superficie aproximada de 2221 metros cuadrados, a los que se suman casi 100 cubiertos y más de 450 metros semicubiertos.

El inmueble había sido desafectado de la jurisdicción del Estado Mayor General del Ejército mediante Resolución 8 de fecha 8 de enero de 2026.

El predio se encuentra actualmente ocupado y es utilizado como estacionamiento. De acuerdo con las estimaciones oficiales, la capacidad constructiva total del terreno ronda los 2665 metros cuadrados.

La venta del terreno se enmarca en el Decreto 950/24, emitido en noviembre de 2024, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei busca desprenderse de propiedades consideradas innecesarias. El listado incluye edificios públicos, terrenos ferroviarios, superficies linderas a rutas nacionales y predios rurales.

La subasta se realizará bajo la órbita de la AABE, que inició el año con una nueva conducción, luego de la designación de Tania Alejandra Yedro como presidenta del organismo.

La cartera que la AABE prepara para 2026

Entre los activos más relevantes que el Estado tiene en carpeta para este año aparece el predio donde funciona el Parque de la Costa, en Tigre. Se trata de uno de los terrenos de mayor escala que la AABE prevé llevar al mercado en esta nueva etapa del plan de subastas.

El inmueble abarca más de 50.000 metros cuadrados, con salida directa al río. Según fuentes oficiales, todavía no hay una fecha definida para el remate ni un precio base establecido, pero se espera que la subasta se concrete a lo largo de 2026.

El activo representa aproximadamente la mitad del predio total donde hoy opera el parque de diversiones. La decisión de avanzar con la venta se dio luego de que el Gobierno nacional desafectara el inmueble del uso ferroviario, un paso necesario para habilitar su futura subasta.

En la Ciudad de Buenos Aires, la Administración tiene en cartera otros inmuebles. Uno de ellos está ubicado sobre avenida Santa Fe al 5300, en la esquina con avenida Dorrego, lindero a las vías del ferrocarril Mitre, en la zona de la estación Ministro Carranza. El predio cuenta con una superficie total de 3400 metros cuadrados.

En la lista figura un inmueble ubicado sobre avenida Federico Lacroze, entre avenida Forest y avenida Triunvirato, en un sector con buena conectividad entre Chacarita y Villa Urquiza. El predio tiene una superficie superior a los 8400 metros cuadrados y se inserta en un corredor donde en los últimos años avanzaron nuevos desarrollos residenciales y comerciales.

La AABE también subastará el terreno donde funciona actualmente la cárcel de Devoto. Se trata de un megaterreno de aproximadamente 4,5 hectáreas, unos 45.000 metros cuadrados, ubicado en Villa Devoto, uno de los últimos grandes predios disponibles dentro del tejido urbano de la Ciudad de Buenos Aires.

La venta del inmueble quedará habilitada una vez que se concrete el traslado total de los internos, previsto para antes de fin de año, al nuevo complejo penitenciario federal de Marcos Paz y se formalice el cierre definitivo del penal.

Si bien el terreno no tiene fecha ni precio base definido, ya empezó a captar la atención del sector inmobiliario.