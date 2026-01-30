Los cuatro pisos más altos de la Torre Bouchard volvieron al mercado. Se trata de casi 4000 metros cuadrados de oficinas ubicados entre los pisos 20 y 23 del edificio, que salen a la venta por u$s 18,6 millones y constituyen hoy las únicas superficies disponibles de la torre.

Hasta fines de 2025, esos pisos estuvieron ocupados por el HSBC. Tras la venta del negocio local del banco al Banco Galicia, los metros pasaron a manos del nuevo accionista, que resolvió avanzar con su venta a través de CBRE durante el último trimestre del año pasado.

El edificio se ubica en el Bajo porteño, a metros de Plaza Roma y del Luna Park, con acceso directo a las avenidas Alem y Paseo Colón. En las inmediaciones se concentran oficinas corporativas, organismos públicos con cercanía al Dique 1 de Puerto Madero.

La salida de estos pisos coincide con un mayor nivel de actividad en el mercado de oficinas. Según el último informe de Cushman & Wakefield, durante 2025 se absorbieron cerca de 98.500 metros cuadrados de oficinas clase A en la Ciudad de Buenos Aires, el registro más alto de la última década.

A lo largo del año ingresaron más de 129.000 metros cuadrados nuevos, lo que mantuvo la vacancia en niveles elevados. Hacia el cierre de 2025, sin embargo, el indicador empezó a mostrar una leve baja y terminó en torno al 17,5%, con valores de alquiler que se mantuvieron mayormente estables.

Una de las plantas de oficinas de la Torre Bouchard

Un edificio con historia inmobiliaria

El edificio tiene un largo recorrido dentro del mercado de oficinas del centro porteño. El proyecto original fue encargado en 1955 al estudio SEPRA para alojar la redacción y la imprenta del diario La Nación, y la construcción avanzó por etapas entre 1960 y 1980.

Durante décadas funcionó como sede operativa del diario. Cuando el diario se trasladó fuera del Microcentro, el inmueble quedó con una escala poco habitual para la zona y empezó a aparecer en el radar inmobiliario como un activo con margen para reconversión.

Ese proceso se concretó a comienzos de los años 2000, cuando La Nación se asoció con Banco Río y Techint para transformar el edificio en una torre corporativa. El proyecto, desarrollado por el estudio estadounidense HOK junto con Aisenson Arquitectos, conservó la estructura original y sumó una nueva fachada vidriada. Así nació el actual Bouchard Plaza, inaugurado en 2004 .

En 2007, la torre pasó a manos de IRSA, que pagó cerca de u$s 90 millones a través de un fideicomiso financiero en el que participaban Techint y el diario La Nación. A partir de esa compra, el grupo encabezado por Eduardo Elsztain comenzó a desprenderse de superficies de manera gradual.

Entre 2013 y 2014 se concretaron varias de esas operaciones, con la venta de distintos pisos a compañías que buscaban ampliar su presencia en el distrito financiero. En algunos casos, los valores superaron los u$s 10.000 por metro cuadrado y la ocupación del edificio llegó al 100%. En ese proceso, HSBC fue uno de los principales compradores y pasó a ocupar allí parte de sus oficinas corporativas.

La Torre Bouchard siguió siendo un activo clave dentro del portafolio de IRSA hasta 2020, cuando el grupo vendió la mayor parte del inmueble a la química Dow por u$s 87,2 millones.

Los pisos que hoy vuelven al mercado corresponden a los metros que habían quedado en manos de HSBC tras aquellas adquisiciones. El banco los mantuvo como parte de su esquema de oficinas en el Microcentro durante más de una década, hasta la venta de su negocio en la Argentina, operación que terminó liberando esas superficies y devolviéndolas al circuito inmobiliario.