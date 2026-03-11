Telecom Argentina cerró 2025 con un fuerte crecimiento operativo, pero con números finales en rojo. El grupo informó ingresos por $ 8,32 billones, lo que representó un aumento del 53% interanual a valores constantes, impulsado principalmente por la incorporación del negocio de Telefónica Móviles Argentina, cuya operación comenzó a consolidarse en sus estados financieros durante el año. El desempeño operativo también mostró una mejora relevante. El ebitda alcanzó los $ 2,52 billones, con un margen del 30,3%, por encima del 28,2% registrado en 2024. Sin embargo, el resultado final del ejercicio fue negativo: la compañía reportó una pérdida neta de $145.304 millones, en contraste con las ganancias que había registrado el año anterior. El negocio móvil fue el principal motor del crecimiento. Ese segmento explicó el 52% de las ventas de servicios del grupo en 2025, frente al 43% que representaba el año previo. En total, Telecom cuenta con 22.577.000 clientes móviles bajo la marca Personal, a los que se suman 19.129.000 accesos correspondientes a Telefónica Móviles Argentina incorporados tras la operación. A fines del año pasado, la compañía decidió concentrar su oferta comercial bajo la marca Personal, que pasó a ser la marca principal del grupo para servicios de conectividad fija y móvil, mientras Telecom queda como razón social y Flow se posiciona como producto de TV y streaming dentro del ecosistema digital. El balance también refleja un fuerte aumento de las inversiones. Durante 2025, Telecom destinó $ 1,48 billones a infraestructura, lo que implicó un salto interanual del 98,3%. El capex representó el 17,8% de los ingresos, frente al 13,8% del año anterior, en línea con el proceso de integración de redes y expansión de capacidad. La adquisición también impactó en la estructura financiera del grupo. La deuda financiera neta alcanzó los $ 4,65 billones, con un incremento del 40,2% interanual. Según explicó la compañía, el aumento se vincula principalmente con el financiamiento utilizado para concretar la compra del negocio de Telefónica en el país. El informe también detalla algunos indicadores operativos del negocio. El ingreso promedio por usuario (ARPU) móvil se ubicó en $ 9081, mientras que en banda ancha fija alcanzó los $ 27.062 y en televisión paga llegó a $ 18.643. En servicios fijos, el grupo cuenta con 4.160.000 accesos de internet y 3.464.000 suscriptores de TV paga. La compra de Telefónica es, de hecho, el elemento central detrás de los movimientos del balance. Telecom cerró la adquisición de la filial argentina del grupo español por u$s 1245 millones, en una de las mayores operaciones del sector en los últimos años. Sin embargo, la integración todavía enfrenta un frente regulatorio abierto. A más de un año del anuncio de la operación, la transacción aún no cuenta con la aprobación definitiva de los organismos de control, entre ellos el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y la Autoridad Nacional de la Competencia, que reemplazó a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. El proceso estuvo atravesado por tensiones con el Gobierno. En marzo del año pasado, la administración de Javier Milei dispuso una suspensión preventiva de la operación, argumentando que la fusión podía generar una concentración excesiva en el mercado de telecomunicaciones. Según los análisis preliminares oficiales, la integración de Telecom y Telefónica podría llevar a la compañía resultante a concentrar cerca del 61% del mercado de telefonía móvil, además de una participación dominante en distintos segmentos de conectividad fija. La medida fue posteriormente judicializada y el proceso continuó mientras se desarrolla el análisis de competencia. No obstante, la operación todavía no cuenta con la aprobación final de los organismos regulatorios, por lo que el expediente sigue abierto y bajo revisión.