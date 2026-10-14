El avance de las tecnologías disruptivas está transformando la práctica clínica tradicional, reduciendo los márgenes de prueba y error e incrementando la precisión en diagnósticos complejos como el cáncer y la salud mental. Sin embargo, uno de los mayores desafíos del sector radica en cómo escalar estas soluciones innovadoras para garantizar que la tecnología sea accesible y económicamente sustentable para la población general.

En el marco del evento Health Innovators organizado la semana pasadapor El Cronista y revista Apertura, Gabriela Nielsen,cofundadora y CMO de Neomente; Marcel Araújo Rocha, CEO de EnLite Health Solutions, y Ana Gorodish, CEO y co fundadora de Kuvia analizaron las oportunidades de desarrollo e innovación en la región.

En el ámbito de la salud mental, Gabriela Nielsen explicó que el abordaje tradicional de la depresión suele enfrentar largos procesos de prueba y error que pueden demorar meses hasta encontrar el fármaco adecuado para el paciente. Frente a esto, Neomente desarrolló una plataforma que integra datos genómicos, biomarcadores en sangre y variables clínicas para orientar al profesional.

“En un ensayo realizado junto a la Universidad de Milán, 58 pacientes que utilizaron la ayuda de nuestro software entraron en remisión frente a solo 14 del grupo control. Esto permite reducir drásticamente los plazos para que la persona recupere su vida cotidiana”, destacó la psiquiatra.

Innovación en oncología

Por su parte, Ana Gorodish abordó las demoras y costos en la caracterización biológica de tumores en oncología. A través de inteligencia artificial instalada en la plataforma de Kuvia, es posible analizar imágenes de biopsias para identificar biomarcadores moleculares en apenas cincominutos y a un costo sensiblemente menor al actual.

“Entrenamos los algoritmos con datos representativos de nuestra región. Si no generamos bases locales, las tecnologías desarrolladas en Estados Unidos o Europa no se desempeñan con la misma eficacia en nuestros pacientes. El gran desafío actual es acelerar la digitalización de los laboratorios de anatomía patológica”, sostuvo.

Más allá del desarrollo tecnológico, los especialistas coincidieron en que el verdadero diferencial pasa por generar evidencia clínica que respalde estas herramientas y facilite su incorporación a los sistemas de salud, un requisito clave para acelerar su adopción a gran escala.

Desde la perspectiva de la gestión clínica digital, Marcel Araújo Rocha compartió la experiencia de EnLite Health Solutions en la construcción de repositorios de datos que permiten estandarizar diagnósticos y tratamientos sin perder de vista la humanización del vínculo profesional.

Democratizar el acceso

“Para democratizar el acceso necesitamos precios competitivos. La innovación no debe ser sinónimo de tratamientos inalcanzables. En EnLite utilizamos inteligencia artificial para automatizar procesos administrativos, cobranzas y la gestión de planillas, liberando horas de trabajo para que el personal de salud esté concentrado en el acompañamiento del paciente”, remarcó el ejecutivo.

Los referentes coincidieron en que la escala del modelo healthtech dependerá de la articulación fluida entre profesionales, centros médicos, reguladores e instituciones de salud, demostrando que la evidencia científica y la eficiencia operativa son las bases para transformar la atención en la región.