Spazios anunció que sorteará cuatro departamentos entre sus compradores si la Argentina se consagra campeona del Mundial 2026. La desarrolladora, dirigida por Juan Manuel Tapiola, entregará cuatro créditos de u$s 60.000 cada uno, por un total de u$s 240.000, que podrán aplicarse a unidades dentro de los proyectos que la compañía tiene en pozo y en construcción en la Ciudad y el conurbano. El crédito podrá usarse en cualquiera de los 18 desarrollos activos de la empresa, ubicados en barrios como Núñez, Devoto, Caballito, Villa Real y Villa Urquiza, y también en zonas del Gran Buenos Aires como Tres de Febrero e Ituzaingó. La firma ya había realizado un sorteo similar durante Qatar 2022 y asegura que la propuesta tuvo impacto en las operaciones. En aquel momento, la iniciativa estuvo vigente durante un mes y, según números internos de Spazios, las ventas subieron 20%. La empresa también había impulsado una propuesta ligada al fútbol durante la última Copa América. Hoy, el esquema de compra promedio dentro de la desarrolladora arranca con un anticipo de u$s 15.000 y cuotas mensuales cercanas a $ 600.000. “Con esta propuesta, la idea es sumar más operaciones y acelerar decisiones, sobre todo en los compradores que vienen postergando”, explicaron desde Spazios. El premio se entregará como un crédito en dólares. Habrá cuatro ganadores, y cada uno recibirá un crédito de u$s 60.000, que podrá aplicarse a la compra de una unidad nueva o utilizarse como parte de pago para una propiedad de mayor metraje dentro del portfolio de la empresa. El crédito podrá usarse en cualquiera de los 18 proyectos que Spazios tiene activos. En CABA, la desarrolladora concentra sus obras en barrios como Núñez, Devoto, Caballito, Villa Real y Villa Urquiza, zonas donde la compañía viene empujando desarrollos de ticket medio y financiación en cuotas. En el conurbano, el crédito podrá aplicarse en proyectos ubicados en Tres de Febrero e Ituzaingó. Según explicó Juan Manuel Tapiola, CEO y fundador de la desarrolladora Spazios, “el monto suele equivaler a un monoambiente grande, aunque el ganador podrá utilizarlo como parte de pago para una unidad más grande, en caso de querer avanzar con un dos o tres ambientes". Además, podrá aplicarse sobre una compra ya realizada. “Si el ganador ya se encuentra financiando una unidad con Spazios, podrá usar el crédito para reducir el saldo pendiente”, remarcó. En 2022, durante Qatar, Spazios ya había hecho un sorteo similar. El ganador fue Silvestre David, un comprador de 44 años, que decidió conservar la unidad que ya había comprado y sumar el premio como inversión.