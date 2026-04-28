Acapulco, Gro.- Vender habitaciones para el turismo recreativo ya no alcanza. Ahora se trata de colocar experiencias, por lo que la cadena hotelera Grupo Posadas apuesta por Fiesta Travelty, un concepto especializado en los hoteles de gama alta del grupo para colocar experiencias que incluyan una habitación. A partir de junio, los hoteles Fiesta Americana, Fiesta Americana Grand y Live Aqua se dedicarán a ofertar 25 experiencias, que van desde una desintoxicación digital hasta crear álbumes digitales para familias durante sus vacaciones. En entrevista con El Cronista, Enrique Calderón, vicepresidente de Operaciones de Grupo Posadas, comentó que las experiencias como producto principal es una nueva tendencia mundial entre los viajeros porque están buscando diferentes experiencias que les haga vivir un viaje de una manera diferente. “Ya no es el viajar por viajar, sino es que tú vas a experimentar y que esas experiencias sean de alguna manera personales. No es como antes que decías, “voy a Nueva York, tengo que ir a la Estatua de la Libertad.” Porque era lo que tenías que hacer”, dijo el directivo en el contexto del Tianguis Turístico 2026. La intención de colocar este programa, que arranca en junio de este año, es marcar una tendencia nueva en el sector hotelero, cuya estrategia principal se basa en una guerra de precios de las habitaciones. “Los hoteles se han ido desvirtuando en sus promociones cuando el mensaje más agresivo que tienes es tu porcentaje de descuento. Entonces, salir a anunciar 50% descuento, 70% de descuento, yo creo que eso ya al viajero no le genera ninguna intención de viajar”, dijo. Además, consideró que este modelo es innovador en el sector hotelero mexicano, pues la hotelería no conjunta experiencias, sino que vende habitaciones. El programa Fiesta Travelty cuenta con 25 experiencias turísticas, dijo Enrique Calderón. “Hay experiencias muy poderosas que se pueden generar. Por ejemplo, esta parte de la gastronomía local, con el contacto local, urbano, es bien poderosa porque tienen muchos destinos en México que la soportan muy bien”, comentó. En este sentido, mencionó que la experiencia incluye desde la compra de los ingredientes en mercados locales acompañados por el chef, hasta ver la preparación de los alimentos. En los hoteles Fiesta Americana Hacienda, dijo, se promoverán experiencias relacionadas con la historia del país, así como el patrimonio cultural. El objetivo de Grupo Posadas es triplicar el gasto adicional de u$s 18 a u$s 60 en el próximo año por cada huésped durante el próximo año.