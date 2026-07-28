La cadena de tiendas de conveniencia quiere ser parte de la despensa de los hogares.

FEMSA buscará consolidar la recuperación de OXXO con un plan estratégico que contempla seguir compitiendo por productos de despensa, acelerar la oferta de comida preparada y volver a reforzar la operación nocturna en miles de tiendas. Lo anterior luego de que el Mundial de Futbol 2026 impulsó el tráfico y las venas de la cadena durante el segundo trimestre del año.

En conferencia con analistas, José Antonio Fernández Garza-Lagüera, director general de FEMSA, dijo que la compañía está dispuesta a sacrificar parte del margen bruto para ganar clientes y aumentar la utilidad operativa, una estrategia que buscará posicionar a OXXO como una alternativa para las compras de reposición diaria frente al canal tradicional y las cadenas de descuento.

"Vamos con todo para ganar nuestro espacio en despensa", expresó. Expuso que la empresa ampliará su oferta de productos básicos con presentaciones y precios más competitivos.

La estrategia contempla ofrecer formatos más accesibles para los consumidores —como medias docenas de huevo en lugar de empaques más grandes—, fortalecer las categorías de abarrotes y competir directamente con tiendas de descuento y comercios de barrio, donde OXXO todavía tiene una participación limitada.

El plan del nuevo director general está orientado a elevar el ticket promedio y atraer más visitas a las tiendas. En marzo pasado, la cadena de tiendas de conveniencia redujo precios en más de 50 productos básicos.

Comida preparada en OXXO

Además de despensa, FEMSA ve en la comida preparada una de las mayores oportunidades de crecimiento para OXXO, como Doña Tota y Tacos de Canasta La Abuela.

Fernández Garza-Lagüera dijo que las pruebas realizadas en café y alimentos muestran resultados alentadores, particularmente en el negocio de café, a través de Andatti, cuyas ventas crecen a doble dígito incluso después de reducir precios.

Aunque los alimentos preparados representan actualmente una proporción de un solo dígito medio de los ingresos de OXXO México, el objetivo es acercarse a mercados como Colombia y Europa, donde esa categoría ya aporta porcentajes de doble dígito.

“Si haces bien el negocio de alimentos, se convierte en un importante generador de tráfico, ingresos y rentabilidad”, afirmó el director general.

En enero de este año, la empresa anunció el lanzamiento de su primer punto de venta clip-in de Ditsch, la marca alemana de pretzels y panadería, en El Paso, Texas; mismo que se presentó como parte de la propuesta para fortalecer su propuesta alimentaria.

La compañía también trabaja en desarrollar productos insignia y reforzar la infraestructura logística y de proveedores para sostener esa expansión.

Regresa el tercer turno

La estrategia de impulsar a OXXO también contempla mejorar la experiencia al cliente. Por ello, FEMSA volverá a reforzar la operación nocturna de OXXO. Lo anterior luego de que los directivos reconocieron que redujeron demasiado el personal tras los efectos de la pandemia de COVID-19.

Según lo explicado en la conferencia con analistas, los directivos revisan tienda por tienda para reabrir el tercer turno en aquellas ubicaciones donde considera que la operación lo requiere.

“La tienda merece al menos dos personas durante la mayor parte del turno nocturno", dijo Fernández Garza-Lagüera.

Aunque la medida elevará los gastos laborales en el corto plazo, la empresa espera que permita incrementar el tráfico, mejorar el servicio y facilitar la preparación de las tiendas para la operación matutina.

El Mundial ayudó, pero OXXO ganó mercado

Tras lo explicado por FEMSA, la estrategia de impulsar a OXXO comenzó a delinearse en el segundo trimestre del año, cuando la cadena de tiendas de conveniencia mostró un crecimiento en el tráfico de usuarios en las tiendas por primera vez en ocho trimestres de debilidad.

La administración atribuyó parte del impulso al Mundial de Fútbol 2026, que elevó las compras para reuniones y disparó las ventas del álbum coleccionable de Panini, cuya demanda marcó un récord para la cadena. Sin embargo, insistió en que el evento deportivo no explica por sí solo la mejora operativa.

Fernández Garza-Lagüera dijo que OXXO ganó participación de mercado en cerveza, refrescos y tabaco durante el trimestre, además de mantener un mejor desempeño incluso después de concluir el torneo, con cifras positivas de tráfico hacia la segunda mitad de julio.

“Nos gusta lo que estamos viendo, pero todavía tenemos un largo camino por recorrer”, dijo el directivo.