TN Platex, la empresa textil que pertenece a la familia Karagozian, eliminó una línea de producción de indumentaria en su fábrica de La Rioja, como parte de su proceso de reestructuración productiva. La decisión implica la desvinculación de más de 60 personas.

Es el segundo repliegue que la compañía hace en lo que va del mes. A inicios de diciembre, ya había anunciado el fin de su línea de producción de ropa interior y prendas deportivas en Monte Caseros , Corrientes. Con esa parte inactiva, esa instalación continúa sólo con hilandería, tejeduría, fábrica de medias y desfibrado textil.

“TN Platex ha iniciado un proceso de adecuación operativa para acompañar los desafíos actuales del sector y adecuar su oferta a la actual demanda. En este contexto, se decidió finalizar la producción de la fábrica de confección de indumentaria ubicada en La Rioja” , indicaron fuentes de la empresa a El Cronista, sobre esta nueva medida.

La decisión afecta a 62 colaboradores y se suma a las 230 desvinculaciones que hubo en la empresa desde que comenzó el año.

“En La Rioja, la compañía continúa con hilandería y tejeduría, así como también mantiene su operación en el resto del país” , agregaron.

Hoy, la empresa cuenta con seis complejos productivos, un centro de distribución y oficinas administrativas en siete provincias. Concentra sus operaciones en distintas etapas de la cadena textil, con foco en la producción de hilados, tejidos de punto y medias, y en el desarrollo y gestión de marcas propias (Ciudadela, TOM, Xpirit, DFAC).

La empresa textil está en manos de la familia Karagozian. Fue fundada por Agop Karagozian y continuada por sus hijos Teodoro “Teddy”, Aldo y Dino. “Teddy” Karagozian fue además, asesor de Javier Milei en 2024, cargo del que fue expulsado por Demian Reidel, entonces jefe del Gabinete de Asesores del Presidente, luego de que el empresario criticara públicamente el plan económico.

Desde hace tres años, quien está al frente de la compañía como CEO es Tomás Karagozian, hijo de Teddy, nieto del fundador y presidente de UIA Joven, área de la entidad fabril.

Crisis en el sector

Esta noticia llega en un momento en el que ya son varias las compañías que dieron de baja su producción en el país o tuvieron que readecuarla a la demanda actual, principalmente, volcándose a la importación china para disminuir costos.

Según datos de la Fundación Pro Tejer, en septiembre de este año, la industria textil registró una caída de 20% interanual de su nivel de actividad y la industria manufacturera trabajó al 61,1% de su capacidad , una caída interanual de casi un punto y medio.

Uno de los casos que atraviesa una profunda crisis es el de la marplatense Textilana, reconocida por su marca Mauro Sergio. La compañía, fundada en los años 70, redujo su nivel de producción un 20% y comenzó un proceso de reestructuración interna ante la caída de ventas y el avance de la ropa importada, especialmente, desde China.

Le Utthe, la marca argentina del fast fashion con más de 40 años en el país, comenzó a importar alrededor del 10% de su producción total desde hace dos años para reducir costos, y achicó su planta industrial de 1300 a 1100 empleados en lo que va del año.

Perramus, la marca argentina especializada en pilotos y outerwear, anunció una alianza con la firma internacional Hunter para comercializar oficialmente sus productos en el país. La decisión se tomó luego de que la empresa sufriera una caída del 10% en sus ventas durante el primer semestre del año, lo que la llevó a reducir su producción y diversificar su oferta comercial.

Por su parte, uno de los principales grupos de indumentaria femenina, dueña de tres de las marcas más importantes, aseguró que hoy importa el 80% de China, tres veces más de lo que importaba hace solo un año atrás, debido a la alta carga impositiva y a los elevados costos.