Dólar Qatar: la estrategia para viajar al exterior y sacar provecho de un all inclusive

Destinos soñados con playas privadas, actividades exclusivas y nada de qué preocuparse. Sobre todo por esta última razón es que crece la contratación de hoteles all inclusive, ante el temor a una inminente suba del dólar turista, medida que prepara el equipo económico de Sergio Massa para intentar frenar la sangría de divisas del Banco Central en concepto de viajes y otros gastos en el exterior, que, entre enero y agosto (último dato disponible), significaron u$s 4912 millones.

Aunque todavía no hay precisiones sobre cómo regirá el dólar Qatar, muchos argentinos interesados en pasar sus próximas vacaciones fuera del país cerraron sus compras y se anticiparon al posible incremento en la percepción de la cotización del tipo de cambio que aplica para los consumos en el extranjero. En agencias de viajes y hoteles, durante los últimos 15 días, creció hasta un 40% la venta de estadías en complejos que ofrecen 'todo incluido' en playas de Brasil y el Caribe.

La estrategia consiste en adelantarse al cepo reforzado y pagar ahora los servicios que se utilizarán más adelante, para así evitar abonar un precio mayor cuando se encarezca el dólar turista. Se trata de una opción que gana cada vez más protagonismo, al tratarse de hoteles que ofrecen la posibilidad de contratar de forma anticipada la mayoría de las prestaciones.

La tendencia ya venía en alza desde julio, cuando se disparó el dólar blue ante la incertidumbre que generaron los sucesivos cambios de funcionarios en el gabinete y cuando el Gobierno llevó la alícuota de retención a cuenta de Ganancias del 35% al 45%. En las últimas semanas, con el dólar Qatar en la mira, volvió a cobrar impulso.

"Cerramos septiembre con un 30% de incremento versus agosto. Los destinos más elegidos fueron Cancún y Punta Cana", indicó Julián Gurfinkiel, cofundador y chief marketing officer (CMO) de Turismocity. En Despegar, la demanda por este tipo de alojamientos en destinos como Playa del Carmen creció un 30% en la segunda quincena de septiembre con respecto a la primera, mientras que en el caso de República Dominicana aumentó un 38%. Otros destinos buscados son Praia do Forte, Maceió, Porto De Galinhas, Bayahibe y La Romana.

Playa del Carmen y República Dominicana encabezan la lista de los destinos favoritos.

Por qué contratar un all inclusive ante una posible suba del dólar turista

"Se imponen los all inclusive como forma de resguardo y anticipación a medidas que puedan surgir. Estos hoteles son una opción muy elegida porque es una manera de garantizar los precios en pesos. Al inclinarse por hospedajes con todo incluido, se tiene un control anticipado del presupuesto total del viaje, dado que estas estadías incluyen todas las comidas, bebidas y actividades", explicó Paula Cristi, gerente general de Despegar para la Argentina y Uruguay.

Así, según Cristi, "planificar y comprar las vacaciones de manera anticipada es una manera de ahorrar dinero y también de evitar cualquier cuestión que pueda surgir eventualmente e impactar en el bolsillo". "Ofrecemos paquetes con hoteles all inclusive y pasajes en avión para resolver las vacaciones en un solo clic. Nos entusiasma observar que los argentinos aprovechan cada vez más estas propuestas", destacó Cristi.



"Estos hoteles se instalan cada vez más en localidades donde nada falta para el entretenimiento y el relax, y están preparados para que los turistas se concentren únicamente en los placeres del lugar sin preocuparse por los cambios en la moneda extranjera, ya que tienen todo pago desde antes de viajar. Elegir un paquete con la mayor cantidad de servicios incluidos implica reducir costos imprevistos, por lo que los all inclusive vuelven a ser tendencia entre quienes vacacionan en el exterior: ya saben cuál es el importe final y no dependen de variaciones", destacó Leonel Reyes, director corporativo de Ventas para América Latina de RCD Hotels.

Para la cadena RCD Hotels, la Argentina representa el 12% de la ocupación latinoamericana en sus all inclusive.

Para la cadena -encargada del mercadeo y la comercialización de propiedades hoteleras de lujo en el Caribe y los Estados Unidos-, la Argentina representa el 12% de la ocupación latinoamericana en sus all inclusive, siendo Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana el preferido, con reservas locales que significan el 58% del total. Según los datos que maneja, el 70% de los argentinos que viajan a la Riviera Maya eligen hoteles todo incluido, mientras que en el caso de Punta Cana la cifra trepa al 90%.

Además de Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana -el primer hotel de Hard Rock todo incluido del mundo-, la compañía también maneja otros, como Hard Rock Hotel Cancun, Hard Rock Hotel Vallarta, Hard Rock Hotel Riviera Maya, Hard Rock Hotel Los Cabos, Nobu los Cabos y Unico 20º 87º Hotel Riviera Maya.



"Además de lo económico, en términos de seguridad los all inclusive se volvieron un aliado. Al contar con todo lo necesario para pasarla bien dentro del complejo y no tener la necesidad de salir, se evitan aglomeraciones y contactos con más personas en otros lugares", analizó Reyes.



Exódo de dólares por turismo y otros gastos en tarjeta

Aunque el anuncio del nuevo régimen del dólar turista se esperaba para la semana pasada -después de que finalizara el dólar soja, para que comenzara a regir en las primeras horas del mes-, el Gobierno postergó la implementación y analiza entre varias propuestas cuál pondrá en marcha. Se estima que tendrá un valor cercano al blue y pasará a costar casi $ 300 .

En el sector, dan por descontado que se acerca una nueva medida, dada la proximidad del Mundial de Fútbol, las operaciones que detectó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) -identificó que de los 541 monotributistas que adquirieron entradas para ir a Qatar, 151 no poseen ingresos para justificar la compra de tickets- y la presión de sectores empresarios, como el que encabezó la Unión Industrial Argentina (UIA), que pidió prioridad para importar insumos para la producción.

Con el nivel de demanda actual, 2022 se encamina a terminar con gastos por aproximadamente u$s 7500 millones.

Entre enero y agosto, los gastos en el extranjero por viajes y otros consumos con tarjeta implicaron u$s 4912 millones, un promedio mensual de u$s 614 millones, muy por encima de los u$s 223 millones por mes que se consumieron, en promedio, por esa vía en 2021.

Con el nivel de demanda actual, 2022 se encamina a terminar con gastos por aproximadamente u$s 7500 millones, según cálculos del Gobierno, que apunta que este éxodo no se compensa con la entrada de moneda extranjera proveniente de los turistas que ingresan al país, ya que en la mayoría de los casos se vuelcan al mercado paralelo para cambiar sus dólares al tipo de cambio blue .



Así las cosas, según las agencias, la implicancia de la 'cuenta turismo' en el déficit del Banco Central es "insignificante", ya que, esgrimen, las compras de bienes en el extranjero, la mayoría de ellas en plataformas de comercio electrónico, representan el 75% de los gastos en el exterior, mientras que los consumos turísticos propiamente dicho (pasajes y estadías) aluden que significan el 25% restante.