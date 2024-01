Holcim divide su operación en los Estados Unidos y cotizará en Wall Street

Con la mirada puesta en cotizar en Wall Street, alcanzar una valoración estimada de u$s 30.000 millones y ampliar su cartera de productos, la empresa suiza fabricante de elementos para la construcción Holcim, anunció mediante un comunicado que separará el capital de su negocio y sacará a bolsa acciones de su unidad de América del Norte, en los Estados Unidos.

Se trata de la mayor reorganización del principal productor de cemento del mundo -también opera en la Argentina- desde que, en 2015, absorbió a su competidor francés, Lafarge. Según anunció la compañía con base en Suiza, la desinversión se completará durante el primer semestre de 2025, tras la aprobación de los accionistas en una Asamblea General Extraordinaria.

De esta manera, Holcim -en los últimos cinco años invirtió aproximadamente u$s 200 millones en la Argentina para diversificar su cartera de productos- buscará desbloquear valor mediante la creación de dos perfiles de inversión distintos, con retornos atractivos para los accionistas.

Holcim inauguró, a mediados de año, la primera fábrica de morteros de América latina en Córdoba

Según estimaciones de la empresa, el negocio estadounidense aspira a aumentar las ventas anuales de los u$s 11.000 millones actuales a más de u$s 20.000 y a generar un beneficio operativo de más de u$s 5000 millones para 2030.

Con sede en Zug, Suiza, Holcim es uno de los mayores proveedores de materiales de construcción, en los Estados Unidos. La región representó más de un tercio de los ingresos de la compañía en 2022, lo que permitió su rápida expansión a través de una ola de adquisiciones, que, finalmente, resultó con la ampliación de su oferta de materiales para la construcción.

De origen suizo, con presencia en 70 países, el plan de la compañía es ampliar la cartera de productos, con el objetivo de que, en 2025, el 30% de su facturación provenga de otros servicios y soluciones para la construcción, más allá del cemento, que es hoy el core del negocio.



En la actualidad, el 21% de los ingresos de la compañía a nivel mundial provienen de la venta de servicios y soluciones para la construcción, más allá del cemento.

"Después de la salida a bolsa de América del Norte en Estados Unidos, Holcim avanzará aún más en su liderazgo en soluciones de construcción innovadoras y sostenibles", sostuvo Jan Jenisch, actual consejero delegado de la compañía, quien será reemplazado, a partir del 1° de mayo, por el responsable europeo de la compañía, Miljan Gutovic.



"Con la descarbonización y las fusiones y adquisiciones como motores de crecimiento rentable, Holcim continuará ofreciendo márgenes líderes y retornos atractivos para los accionistas", precisó el ejecutivo. A su vez, aseguró que la empresa está considerando otras 20 adquisiciones para 2024 y no excluye otro acuerdo transformador.

Bajo el liderazgo de Jenisch, Holcim compró, en 2023 y por u$s 1300 millones, Duro-Last Inc., un fabricante estadounidense de sistemas de techos comerciales, así como también, en 2021, adquirió la unidad Firestone Building Products de Bridgestone en 2021 por u$s 3400 millones.



En tanto, el resto del negocio global de Holcim -está presente en Europa, América latina, África y Asia- seguirá cotizando en el índice suizo SMI y se centrará en soluciones para la construcción, como productos para tejados y cemento.

La apuesta a la nueva estrategia en la Argentina

A nivel local, Holcim tiene cuatro plantas: Jujuy, Córdoba (la única con doble línea de producción), Mendoza y Campana (donde solo hay molienda). A mediados del año pasado sumó la planta de morteros en Córdoba, que se convirtió en la primera planta de adhesivos de la marca en América latina.



Con una capacidad de 120.000 toneladas anuales, la planta produce la nueva marca Tector dedicada a pegamentos y revoques . La nueva planta, ubicada en la localidad cordobesa de Malagueño, demandó una inversión total de u$s 5 millones y se enmarcó dentro del desembolso de u$s 40 millones que la compañía había anunciado en 2022.

El plan de inversión contempló u$s 15 millones destinado a mejoras en los sistemas productivos de Holcim para cemento y hormigón, y otros u$s 15 millones en sus plantas de residuos de Piedras Blancas, Córdoba, con el objetivo de ser una empresa más sustentable.

Además de los u$s 5 millones en su nueva planta de morteros en Córdoba, se sumarán otros u$s 5 millones que apuntan a comprar y fusionar otras empresas relacionadas al sector.