Christian Dedeu: "Para 2025 la meta es bajar la huella de carbono un 15%"

Hace 10 años Holcim presentaba su primero reporte de Sustentabilidad. Hoy con metas a 2025, la empresa sigue focalizada en cuatro áreas de trabajo en las que realiza su mayor aporte: Clima y Energía, Economía Circular, Naturaleza y Personas. Su CEO, Christian Dedeu, conversó con El Cronista sobre sus avances y sus desafíos.

"Fueron 10 años muy productivos, sobre todo en particular los últimos cinco años. Y creo que no solo a nivel de Holcim, sino de la industria. El tema de la sustentabilidad no pasa ya por una moda, no pasa por un tema de llegar al consumidor de una manera más verde, sino ya por un tema de sustentabilidad de la propia empresa, de mantenerse en el tiempo como una entidad", aseguró el número uno.

Es decir, ¿la sustentabilidad pasó a ser core del negocio y de forma transversal?

Totalmente. Hoy por hoy tanto a nivel global como local, inclusive nuestros propios bonos, los del top management, están atados a los objetivos de sustentabilidad. Y, en particular, el grupo Holcim, en 2021, firmó un compromiso de llegar carbono neutral al 2050 con objetivos intermedios en donde de una manera muy científica, muy rigurosa con auditoría externa controlarán que estemos avanzando en esa línea. Y a nivel Argentina el compromiso es todavía un un poco más ambicioso tratando de llegar antes a la meta a nivel mundial. Para 2025 nuestra intención es bajar la huella de carbono por lo menos un 15%.

¿Cómo piensan lograrlo?

Hay varias palancas, una de las principales el coprocesamiento de residuos. Holcim Argentina entre las empresas que tiene, tiene una que se llama Geocycle, que proceso los residuos de muchas industrias como la petrolera, la alimenticia, entre otras. En muchos casos, son residuos contaminantes. Además, tenemos convenio con la Provincia de Córdoba y con casi todos sus municipios, de Jujuy y también de Mendoza donde procesamos los residuos domiciliarios.

En ambos casos, los residuos domiciliarios como de las industrias pasan a ser insumos para la producción de cemento. Este año, por ejemplo, Geocycle, va a recibir la mayor cantidad de inversión, no las plantas de cemento.

Estamos invirtiendo en ampliar la capacidad de separación de residuos en Córdoba, ya tenemos una planta vamos a duplicarla, vamos a instalar una planta de reciclado también en Córdoba y toda una línea nueva en Jujuy.

¿Una inversión de cuánto?

Solo para este año estamos hablando de unos u$s 10/15 millones. Todos los años invertimos montos similares. Geo, para tener referencias, el año pasado coprocesó 140.000 toneladas de residuos, un 20% más que en 2020.

¿Este año van a duplicar?

Este año la idea es que crezcamos mínimamente un 20% mientras estamos instalando las fábricas y las maquinarias. Y la intención al 2025 es llegar al 30%, estamos hablando de duplicar el uso de la energía a través de los residuos y sustituir la energía térmica. Hoy, de lo que coprocesamos con Geo representan el 12% del combustible que nosotros utilizamos. La idea es llegar al 30% en 2025.

En cuanto a la demanda, ¿tienen residuos suficientes para ese crecimiento?

Hoy tenemos mucha demanda. Firmamos con la municipalidad de Córdoba el abastecimiento de residuos para los próximos 10 años. Lo que estamos haciendo es duplicando nuestra capacidad de procesar.

¿Qué otras palancas están trabajando?

En cuanto a la energía eléctrica, hoy casi el 45% de lo que usamos viene de energías renovables: solar y eólica. Y el año que viene estamos pensando alcanzar entre el 60 y el 65%.

¿Cuáles son los desafíos del sector?

El principal es poder adaptarse rápidamente a los cambios de entorno a nivel económico, social y político que Argentina nos tiene acostumbrados. Dentro de este marco cómo poder tener políticas y acciones previsibles hacia adelante. Todos los planes que tenemos en pos de la sustentabilidad a veces se ven ralentizados por las circunstancias propias de nuestro país.

Otro ejemplo, hoy por hoy no tenemos todo el gas que querríamos y cuando esto sucede tenés que ir hacia otros combustibles más contaminantes y costosos como es el coque. Estas cuestiones complejizan la operación diaria.

Y a pesar de eso se pusieron metas locales más ambiciosas...

Sí, y la Argentina es el país que tiene mayor penetración, en los 70 países del grupo, de su hormigón ecológico que se llama ECOPact, que tiene un 30% menos de huella de carbono. Hoy, 50% del hormigón que vende Holcim Argentina es ECOPact. Este producto, más allá de su performance, permite a los desarrolladores o grandes constructoras tener productos LEED y conseguir tasas subsidiadas.