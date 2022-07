Holcim quiere construir una nueva fábrica en el país pero cepo y dólar le suman dificultades

Holcim Argentina, una de las cementeras líderes en el país, anunció una inversión de más de u$s 40 millones para este año. El desembolso contempla la construcción de su primera planta de morteros secos, que se utilizan como pegamentos para cerámicos, en la que destinará u$s 5 millones en Malagueño, Córdoba.

El plan es inaugurarla en diciembre, "siempre y cuando las trabas a las importaciones lo permitan", reconoció Christian Dedeu, CEO de la empresa en el país. Es que el cepo reforzado y la incertidumbre en torno al dólar que disparó la cotización del blue esta semana ponen dudas sobre el cumplimiento de ese deadline.

" La maquinaria es importada. Hoy, contamos con el 50% de los equipos. El resto, todavía, no ingresó y no sabemos si, con estas nuevas medidas, llegará en los plazos esperables ", remarcó el ejecutivo.

Actualmente, Holcim tiene cuatro plantas en la Argentina: Jujuy, Córdoba (la única con doble línea de producción), Mendoza y Campana (donde solo hay molienda). De origen suizo, con presencia en 70 países y más de 90 años en la Argentina, terminó 2021 con una facturación de $ 33.000 millones, u$s 400 millones al dólar oficial. Fue un crecimiento del 5% contra 2019, el último año pre-pandemia.



Su plan es ampliar su cartera de productos, con el objetivo de que, en 2025, el 30% de su facturación provenga de otros servicios y soluciones para la construcción , más allá del cemento, que es hoy el core del negocio.

"Somos conocidos por el cemento. Pero ahora estamos lanzando una nueva imagen a nivel global que viene acompañado de una diversificación de nuestra cartera de productos ", explicó Dedeu durante una recorrida por la planta de Córdoba.



Christian Dedeu, CEO de Holcim en la Argentina

El plan de inversión contempla u$s 15 millones destinado a mejoras en los sistemas productivos de Holcim para cemento y hormigón, y otros u$s 15 millones en sus plantas de residuos de Piedras Blancas, Córdoba, en pos de ser una empresa más sustentable.

Además, destinará u$s 5 millones en su nueva planta de morteros en Córdoba. A ese monto, se sumarán otros u$s 5 millones que apuntan a compras y fusionar otras empresas relacionadas al sector, algo que está previsto para el segundo semestre de este año.

La nueva planta de morteros

Con una capacidad de producción de 120.000 toneladas al año, Holcim operará la nueva planta de Morteros bajo la marca Tector. "También, tenemos previsto avanzar en una planta de producción para impermeabilizantes, una categoría que comenzamos a operar a finales del año pasado", agregó el CEO.



Por dólar blue y falta de precios suben 20% materiales de la construcción y proveedores no quieren vender



"Apurate hoy que mañana aumenta": la estrategia de las marcas de ropa por la falta de precios



Según explicó, la empresa tiene previsto comprar alguna compañía local para ampliarse como fabricante de una línea completa de productos para la construcción. Para eso, el presupuesto de u$s 5 millones anunciado, aunque aún no da más precisiones sobre potenciales targets. Apuntaría al negocio de pinturas.

A fines de 2021, Holcim finalizó una inversión de u$s 120 millones en una nueva línea de producción en su planta de Malagueño para duplicar la producción. Este año, ya anunció un desembolso de u$s 5 millones para una nueva estación de procesamiento de residuos de su compañía Geocycle, que se suman a otros u$s 10 millones que la empresa ya había anunciado.

Qué pasa con la falta de Gas

"La falta de gas obviamente que nos afecta. Tuvimos algunos cortes pero no paramos la producción. Seguimos produciendo con coque. En nuestra planta de Córdoba, trabajamos un 30% con coque y un 70% con gas", explicó Dedeu, en relación las dudas que la empresa tenía antes de iniciar el invierno con su aprovisionamiento energético.

A las restricciones globales para el abasticimiento de gas, uno de los componentes esenciales para la producción de cemento, se sumó el nuevo cepo a las importaciones que anunció el Gobierno.

El 65% de las ventas de Holcim son minoristas; el resto son las ventas a granel

"Hoy, el 30% de los gastos son por importaciones, lo que representa cerca de u$s 50 millones. En su mayoría, se trata de repuestos", contó el ejecutivo. La empresa dispone de abastecimiento para los próximos tres o cuatro meses.

"De continuar las restricciones, el escenario a futuro será complejo. Vamos a tener dificultades para abastecer el mercado", reconoció Dedeu. Aseguró que, por la suba del dólar, ante la salida de Martín Guzmán del Ministerio de economía, los precios no sufrieron modificaciones.

En ese sentido, remarcó: "En lo que va del año, el aumento de precios en nuestra empresa tiene en promedio 7 puntos por debajo del índice del IPC".