En esta noticia Tratamientos novedosos

La innovación tecnológica aplicada a la salud atraviesa una transformación hacia tratamientos orientados a corregir el origen genético de diversas patologías. En este escenario, la industria farmacéutica nacional avanza en el desarrollo de alternativas terapéuticas de alta complejidad que buscan resolver necesidades médicas insatisfechas, optimizar la accesibilidad y reducir costos en los sistemas de salud de la región.

Durante el encuentro Health Innovators, Diego Bashkansky, director médico y científico de Laboratorios Gador para Argentina y Latinoamérica, repasó las principales innovaciones de la compañía y explicó el funcionamiento de las nuevas plataformas científicas implementadas en el país.

“Gador es una empresa 100% nacional con ocho filiales en América latina y presencia en 40 países. Siempre ha apostado a ser punta de lanza con medicamentos innovadores y atenta a las necesidades de pacientes y médicos. En 2021 pusimos a disposición la triple terapia con moduladores para fibrosis quística, una enfermedad donde antes solo se trataban los síntomas y complicaciones. Fuimos la única compañía en ponerlo a disposición en el país, cambiando notablemente la expectativa y calidad de vida de los pacientes”, destacó el ejecutivo durante el evento.

Uno de los hitos tecnológicos expuestos por el directivo fue el desarrollo de la primera planta para la elaboración de oligonucleótidos terapéuticos en Argentina y América latina, ubicada en el parque industrial de Pilar. Esta tecnología trabaja a nivel del ARN para corregir alteraciones genéticas antes de que se sinteticen proteínas defectuosas, aplicándose en patologías de baja prevalencia como la atrofia muscular espinal.

Respecto al impacto de contar con una infraestructura local de este nivel, Bashkansky explicó: “Los oligonucleótidos corrigen el problema desde el origen. Haber logrado un desarrollo local a disposición de los pacientes en un sistema de salud complejo como el nuestro representa una mayor accesibilidad, disponibilidad y un menor costo en tratamientos que históricamente han sido de los más caros de la industria global”.

Tratamientos novedosos

Además de los desarrollos para enfermedades poco frecuentes, la compañía incorporó recientemente formulaciones pediátricas en granulado para fibrosis quística y avanzó en otras áreas terapéuticas de alta demanda. Entre ellas, se destaca el lanzamiento del primer anticonceptivo con estetrol, un estrógeno de origen humano con un perfil de seguridad optimizado, y un nuevo antidepresivo con mecanismo de acción glutamatérgico que permite un inicio de respuesta más rápido.

Bashkansky concluyó que el desarrollo de este tipo de proyectos requiere entre tres y cinco años de trabajo interdisciplinario, sumado a una permanente actualización científica para adaptar las investigaciones a los estándares internacionales de calidad y seguridad.

En paralelo, la estrategia de la compañía apunta a consolidar a la Argentina como un polo de desarrollo biotecnológico para la región, combinando investigación local, producción de alta complejidad y alianzas internacionales para acelerar la llegada de nuevas terapias a los pacientes.