En esta noticia Sinergias

En concurso

El fondo de inversión estadounidense COC Global Enterprise se transformará en el accionista mayoritario de OCA, con el objetivo de convertirla en la mayor compañía de transporte y logística de América latina, a partir de la incorporación de tecnología y la generación de sinergias con Flybondi y OCP TECH.

OCA es la empresa de correo privada más grande de la Argentina, con más de 60 años de trayectoria, 760 puntos de atención en todo el país y una flota de más de 3500 vehículos, lo que la posiciona como un actor clave dentro del mercado de envíos, logística y última milla.

Como parte del acuerdo firmado entre COC Global Enterprise y OCA, Claudio Espinoza continuará como accionista de la compañía y presidente del Directorio, garantizando continuidad en la conducción durante la nueva etapa.

El nuevo accionista, que además es inversor principal de Flybondi, anticipó que la estrategia estará orientada a fortalecer el management, potenciar el desarrollo del negocio, hacer frente a los compromisos asumidos y avanzar en un proceso de modernización de la compañía, con el objetivo de llevarla a estándares internacionales.

Sinergias

Con esta operación, COC Global Enterprise suma capacidades de transporte internacional a través de Flybondi, junto con una empresa de logística y correo especializada en servicios de última milla, lo que le permitirá ofrecer un servicio integral en el mercado de envíos comerciales. A ese esquema se agrega OCP TECH, otra empresa del holding, dedicada al desarrollo de soluciones IT e ingeniería de impacto, con presencia en toda la región.

“Nuestro objetivo es hacer de OCA una empresa líder en el mercado regional. Vamos a potenciar la compañía y a aprovechar la sinergia con Flybondi para el transporte aéreo de la región, sumando así carga aérea, logística y última milla”, destacó Leonardo Scatturice, CEO y Chairman de COC Global Enterprise, mediante un comunicado.

COC Global Enterprise quiere generar sinergias entre OCA, Flybondi y OCP Tech

Por su parte, Espinoza subrayó que “este acuerdo es un paso fundamental para la transformación de OCA en una empresa líder a nivel regional, con los más altos estándares de calidad y tecnología de avanzada”, y agregó que se trata del camino correcto para profundizar la recuperación de la compañía.

Desde la empresa remarcaron que el acuerdo no afectará el normal funcionamiento de OCA, ni la provisión de servicios que brinda a millones de clientes en todo el país, ni tampoco la situación laboral de los cerca de 9500 trabajadores.

En ese sentido, COC Global Enterprise reafirmó su compromiso con los clientes de trabajar en la modernización del servicio de la empresa privada de correo más grande de la Argentina, con foco en eficiencia operativa, tecnología y calidad, alineada con estándares internacionales.

En concurso

Oca atraviesa una delicada situación desde hace años. El año pasado, la Justicia Comercial había abierto el concurso preventivo de OCA Log, la sociedad que hasta hoy controlaba el mayor correo privado del país. La compañía tenía acreencias superiores a los $ 101.200 millones, según el listado que declaró la empresa en su presentación. Sus principales deudas son impositivas: $ 76.434,5 millones y el mayor acreedor es la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con $ 66.644,3 millones.

Este fue el tercer concurso en poco más de 20 años de la empresa. El primero fue en diciembre de 2002, cuando le pertenecía al Exxel Group que lideró Juan Navarro y le había comprado la compañía en 1997 a Alfredo Yabrán. El siguiente concurso fue en abril de 2017: lo presentó su entonces propietario, Patricio Farcuh. Ese expediente fue el que derivó en la quiebra declarada en abril de 2019. Al final de ese proceso, OCA terminó en manos de Espinoza.