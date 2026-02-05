Rio Tinto y Glencore abandonaron los planes para una megafusión de 260.000 millones de dólares que habría creado el grupo minero más grande del mundo en medio de una lucha por metales como el cobre, que están impulsando el auge de la IA. A pesar de semanas de negociaciones amistosas pero intensas, las dos partes llegaron a un punto muerto tanto sobre el precio como sobre la gobernanza mientras una fecha límite regulatoria clave se cernía sobre las conversaciones del acuerdo. Rio Tinto dijo en un comunicado que había “determinado que no podía llegar a un acuerdo que generara valor para sus accionistas”. El anuncio marcó el final de más de 18 meses de conversaciones intermitentes entre las dos compañías. Una persona cercana a las conversaciones comentó que “la diferencia era demasiado grande”, mientras que otra añadió que las conversaciones se definieron en el último momento. Según personas cercanas a las negociaciones, las dos partes no lograron acercarse lo suficiente en la valoración, incluso después de semanas de intensas conversaciones. El FT informó el miércoles que seguían existiendo diferencias significativas entre ambas partes en materia de valoración y gobernanza . Glencore dijo en un comunicado que se había opuesto a las demandas de Rio Tinto de retener a su presidente y director ejecutivo como jefes de la compañía combinada, y que la oferta de Rio “subvaloraba significativamente el valor relativo subyacente de Glencore”, incluyendo no valorar adecuadamente su negocio de cobre . Glencore buscaba una prima que habría otorgado a sus accionistas alrededor del 40% de la empresa fusionada, según personas cercanas a las negociaciones. Bloomberg fue el primero en informar sobre la prima que Glencore buscaba. Las acciones de Glencore cayeron hasta un 10% en las operaciones de la tarde en Londres tras la noticia, antes de cerrar con una baja del 7%, a 4,75 libras. Las acciones de Rio cotizadas en Londres se mantuvieron prácticamente sin cambios, con una baja de aproximadamente el 2,6%, a 68,26 libras. Las dos compañías confirmaron que estaban negociando un acuerdo a principios de enero y tenían como plazo el 5 de febrero para “hacerlo o callarse”, fecha en la que Rio debía presentar una oferta firme o retirarse del acuerdo, a menos que ambas partes decidieran extender las conversaciones. Ahora tendrán que aplazar cualquier negociación de fusión durante seis meses. Las personas cercanas a las conversaciones no descartan la posibilidad de que ambas compañías vuelvan a la mesa de negociaciones después de un período de enfriamiento. La decisión de Río de retirarse de las negociaciones es la última de una serie de megafusiones fallidas en la industria minera, incluidas las múltiples ofertas fallidas de BHP por Anglo American. El sector minero está siendo remodelado por una lucha desesperada por el cobre, que es crucial para la electrificación, a medida que las empresas buscan comprar o construir más minas de cobre para satisfacer la creciente demanda. Glencore, el sexto mayor productor de cobre del mundo, anunció un cambio estratégico en diciembre para concentrar más de sus recursos en el metal rojo, con el objetivo de convertirse en la mayor minera de cobre del mundo. Río, que obtiene la mayor parte de sus ganancias del mineral de hierro, está trabajando para reforzar su cartera de cobre a través de proyectos como la mina Resolution en Arizona. “Un acuerdo de esta envergadura, y con los egos involucrados, siempre iba a ser un desafío importante”, dijo Ben Davis, analista de RBC. “Nos sorprende que se haya revisado tan rápidamente; claramente algo los había vuelto a unir, y no está claro qué los ha vuelto a separar”.