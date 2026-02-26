Bioceres suma un nuevo capítulo. A la reconfiguración accionaria tras la entrada de Moolec Science como controlante, se suman tensiones financieras y un enfrentamiento abierto por el control estratégico del grupo, que ya escaló al plano judicial y expone una fractura interna impensada para una de las compañías más emblemáticas del agro argentino. En medio de esta trama se encuentran Juan Sartori, principal accionista de Moolec y fundador de Union Group -una de las compañías que se integró al conglomerado de esta última-; y Federico Trucco, CEO de Bioceres y uno de sus fundadores. Es que fuentes cercanas a Bioceres S.A. denuncian “una jugada extorsiva” por parte de Sartori, quien buscaría hacerse con otros activos: puntualmente, quedarse con Bioceres Crop Solutions (BIOX), la firma argentina que nació como una escisión de su compañía fundadora, Bioceres S.A., y que hoy cotiza en la Bolsa de Nueva York. La cronología comenzó el 15 de diciembre, cuando en una asamblea accionaria Moolec impulsó una “acción social de responsabilidad” contra Trucco y Manuel Alberto Sobrado, exdirector de la sociedad. Se trata de un mecanismo legal que habilita a la empresa a demandar a sus propios directores si considera que sus decisiones le provocaron un perjuicio económico, pudiendo incluso reclamar con su patrimonio personal. Al día siguiente, Moolec avanzó además con la solicitud de quiebra de Bioceres S.A., que acumula un pasivo que supera los u$s 39 millones. Para el entorno de Trucco, estas medidas tendrían como objetivo debilitar la estructura financiera del grupo y generar presión sobre activos vinculados, entre ellos BIOX y Rizobacter, con vistas a una eventual toma de control en condiciones más favorables. “Los fundadores de Bioceres no participan de esta decisión ni la convalidan. Las medidas adoptadas apuntan directamente contra quienes impulsaron un proceso serio de reestructuración financiera para preservar la continuidad operativa”, señalaron las fuentes. Frente a este escenario, Trucco recurrió a la Justicia y obtuvo una medida cautelar que suspendió las resoluciones adoptadas en la asamblea. Ahora, ejecutivos y fundadores de Bioceres S.A. evalúan avanzar con acciones penales en su contra. A mediados del año pasado, el holding Bioceres Group Limited notificó un cambio sustancial en su estructura societaria: Moolec Science SA pasaba a convertirse en la nueva controlante del grupo. Mediante esta operación, accionistas relevantes, entre ellos Bioceres Group Limited, Nordelis Ventures Corp, Nutrecon LLC y Union Group Ventures Ltd, transfirieron sus participaciones a Moolec. A cambio, recibieron una combinación de acciones de la compañía con sede en las Islas Caimán. De esta manera, la estructura de control quedó reorganizada bajo Moolec, que pasó a ocupar el rol de empresa madre, mientras que los antiguos accionistas del holding se transformaron en accionistas de la nueva controlante. Como parte de este movimiento, Bioceres S.A. comenzó a funcionar como una sociedad residual y quedó al margen de la estructura de BIOX. Mientras esta última cotizaba en bolsa, la primera caía en default por no poder cumplir en los plazos previstos con el pago de pagarés bursátiles por más de u$s 5 millones. En enero de este año, se presentó en convocatoria de acreedores por una deuda de más de u$s 39 millones. BIOX no se queda afuera. A comienzos de este año, la firma se desprendió de su negocio de semillas y abandonó la producción local que la dejó a manos de dos empresas del agro: Horus Agro y Natal Seeds. El 2 de febrero, sus acciones en Wall Street cotizaron por debajo de u$s 1 (llegó a valer u$s 6,55 por acción a comienzos de febrero de 2025, una caída de casi el 90 por ciento), lo que la convierte en una penny stock -empresas que cotizan por debajo de u$s 1-. A esto, se le sumó que el control de ProFarm Group, una de las compañías del grupo, pasó a manos de un conglomerado de acreedores tras la ejecución de garantías por u$s 55 millones. La última noticia fue por Rizobacter. La compañía controlada por BIOX busca reestructurar su deuda. La empresa informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que se encuentra “en conversaciones con los tenedores” de sus obligaciones negociables (ON), para extender los plazos de pago, ya vencidos, por un monto de u$s 3,8 millones. Además, en junio de este año, deberá afrontar vencimientos por u$s 16,7 millones. Uruguayo y exsenador, Sartori se define como empresario y político. Actualmente es presidente y fundador de Union Group International Holdings, una firma privada de inversión y capital privado que tuvo un rol clave en la estructura que permitió la salida a bolsa de BIOX, y es el principal accionista de Moolec Science. Desde el año pasado, integra el directorio de Adecoagro, uno de los principales grupos agroindustriales de la región y que es controlada por el gigante cripto Tether. También es copropietario del club de fútbol inglés Sunderland A.F.C. y cofundador y presidente de Union Acquisition Corp.