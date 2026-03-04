Frente al aumento de las importaciones, la caída de la actividad y un escenario industrial que no logra mostrar señales de recuperación, las empresas empiezan a recurrir a un camino que hasta hace poco estaba prácticamente fuera del radar. En las últimas semanas fueron varios los casos resonantes de compañías que pidieron la apertura de su concurso preventivo, con el objetivo de renegociar sus deudas y continuar con su actividad comercial. Los problemas de liquidez no afectan solo a las pymes, sino también a las compañías grandes y con décadas en el mercado. Entre las industrias que se han visto afectadas se encuentran la textil, la de electrodomésticos, la forestal y la papelera. Tal como recoge la Ley N° 24522, el concurso preventivo es una herramienta legal que permite a las firmas negociar sus deudas bajo supervisión judicial, con el objetivo de reestructurar pasivos y ganar tiempo en un contexto económico adverso. Este procedimiento se inicia con la presentación formal del deudor, quien debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 11 de la Ley de Concursos y Quiebras, detallando su situación patrimonial, listado de acreedores y estado de cesación de pagos. Luego, si la documentación está en regla, el juez dicta la apertura del proceso y ordena la publicación de edictos para dar aviso público. A partir de allí se abre la etapa de verificación de créditos, en la que los acreedores deben presentarse ante el síndico designado para validar sus acreencias. Posteriormente comienza el período de exclusividad, durante el cual la empresa negocia con sus acreedores una propuesta de acuerdo para reestructurar deudas. Finalmente, si se alcanzan las mayorías legales requeridas, el juez dicta la homologación, que aprueba el acuerdo y lo vuelve obligatorio para todas las partes involucradas. Goldmund S.A. - La firma propietaria de la marca de electrodomésticos Peabody solicitó la apertura de concurso preventivo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial en marzo de 2026, en medio de una caída de consumo y fuerte presión competitiva de importaciones. Celulosa Argentina S.A. – La principal papelera del país formalizó su presentación en concurso preventivo de acreedores en septiembre de 2025 ante la Justicia Comercial, luego de importantes pérdidas y caída de producción. Forestadora Tapebicuá (empresa controlada por Celulosa Argentina) – debido a su crítica situación financiera, la forestadora solicitó la apertura de su concurso preventivo, según informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV). En la compañía reconocieron estar sin capacidad financiera para retomar sus operaciones -que se encuentran paralizadas desde el 10 de agosto- por lo que busca el ingreso de un inversor estratégico que permita recomponer la estructura operativa y retomar actividades dentro de los próximos 90 días. Papelera Santa Ángela – Tras sumar un pasivo que alcanza los $ 3000 millones, la empresa abrió su concurso preventivo para reordenar sus deudas y garantizar la continuidad de sus operaciones. La firma fabrica papel, cajas, y cartón corrugado y provee a grandes marcas como Adidas, Mondelez, Coca-Cola y Molinos. Emilio Alal S.A.C.I.F.I. – La histórica textil santafesina, con más de un siglo de trayectoria en el norte del país, abrió formalmente su concurso preventivo en medio de una profunda crisis que incluyó el cierre de su división industrial y despidos masivos. Hilado S.A. - En febrero de este año, la empresa que es propiedad de TN Platex, uno de los grupos textiles más importantes del país- pidió su concurso preventivo de acreedores. El pedido se produce en un momento en el que los empresarios textiles están en la mira del Gobierno, que los apunta por cobrar precios demasiado altos. Bioceres S.A. – La Justicia de Santa Fe decretó este martes la quiebra de Bioceres S.A., la firma argentina que nació en 2001 y que dio nacimiento a la biotecnológica Bioceres Crop Solutions (BIOX). Lo hizo tras reconocer su estado de cesación de pagos y la imposibilidad de cumplir con sus compromisos financieros. Norton – La histórica bodega mendocina entró en concurso preventivo a fines de octubre, después de no concretar una capitalización que venía negociando y de acumular tensiones financieras que se arrastraban desde hace años. Style Store - A fines del año pasado, y tras un prolongado período de deterioro de su actividad, Southamerican Trendy S.A., la dueña de Swatch en la Argentina, solicitó la apertura de su concurso preventivo. La compañía explicó que la combinación de caída del consumo, aumento de costos y restricciones financieras terminó por afectar de manera directa su capacidad de cumplir con los compromisos asumidos.