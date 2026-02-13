Bioceres sigue en el centro de la tormenta. La empresa santafesina, que en los últimos meses enfrenta tensiones de liquidez y caída en sus indicadores financieros, ahora se ve salpicada por otra crisis. Es que, un grupo de accionistas de la empresa convocó a una asamblea a realizarse el 25 de febrero, para determinar si avanzan con acciones legales contra el CEO de la firma, Federico Trucco, y Manuel Alberto Sobrado, quien renunció como director titular de Bioceres en octubre de 2025. Allí, se tratará un pedido de “Acción social de responsabilidad”, un recurso previsto en la Ley de Sociedades que permite a la propia sociedad demandar a sus directores si considera que, con sus decisiones o su gestión, le provocaron un perjuicio económico o actuaron en contra de ella. Si la asamblea lo aprueba, la compañía queda habilitada a iniciar una acción judicial para reclamar que los directivos respondan con su propio patrimonio por los daños que se les atribuyen. Es un mecanismo para que la sociedad busque recuperar eventuales pérdidas y determine si hubo incumplimientos en el ejercicio del cargo. Así, y según trascendió, acusan a los directivos de la compañía de haber transferido los activos más valiosos de la empresa a Bioceres Crop Solutions, que hoy cotiza en Wall Street, y a Moolec, firma radicada en las Islas Caimán que controla Bioceres S.A., empresa madre que hoy quedó como una “sociedad residual” separada del grupo principal y enfrenta una dura situación financiera.