Una firma de EE.UU. invierte más de u$s 20 millones para nuevos desarrollos turísticos en Valle de Uco

Es norteamericano, llegó a la Argentina cuando era parte del equipo de trabajo de la campaña presidencial de John Kerry, hace 20 años. Se volvió un apasionado de Mendoza, sus vinos y sus costumbres. Lo que empezó como un hobby se convirtió en un negocio que no para de crecer. Michael Evans fundó Vines of Mendoza, una propuesta enológica e inmobiliaria que marcó precedentes en la provincia cuyana. Ahora invierte más de u$s 20 millones en un nuevo resort de lujo en el corazón de Valle de Uco.

"Empecé comprando cuatro hectáreas para producir mi propio vino, como un hobbie. Rápidamente amigos de los Estados Unidos empezaron a involucrarse como socios. Esas pocas hectáreas se transformaron en más de 500 hectáreas y el puñado de amigos en 352 socios de 18 países diferentes", contó Michael Evans.

El negocio empezó a crecer a un ritmo más rápido de lo esperado. A los viñedos se sumó en 2014 un resort spa para complementar la oferta. "Desde el momento de su apertura a hoy la demanda fue constante. Por eso decidimos invertir u$s 21 millones para ampliar el hotel y ofrecer más servicios de lujo" , agregó.

The Vines of Mendoza es una empresa argentina-estadounidense, fundada por Pablo Giménez Riili y Michael Evans en 2004. Ubicada al pie de la cordillera de los Andes, en la zona del Valle de Uco de Mendoza, cuenta con 670 hectáreas, dentro de las cuales se desarrollan tres unidades de negocio: The Vines Private Vineyards; The Vines Resort & Spa y The Vines Residences .



Cuenta con un restaurante de Francis Mallmann

El Programa Private Vineyards ofrece la posibilidad de adquirir un viñedo propio. Cada año la bodega elabora más de 300 cosechas únicas, para más de 130 propietarios de viñedos de todo el mundo.

Actualmente la empresa está invirtiendo más de u$s 20 millones para sumar 55 habitaciones a su oferta hotelera debido al aumento del turismo de lujo en Mendoza, procedente de la Argentina, Brasil, EE. UU. y Europa.

La particularidad de este hotel es que el 60% del alojamiento se comercializa. Es decir, se buscan socios que inviertan en habitaciones. "Los precios promedio son de u$s 600.000 cada residencia con más de 150 metros cuadrados (m2). Los inversores cuentan con este espacio para venir cuando lo deseen y en los momentos de vacancia nosotros lo alquilamos como una habitación más del hotel", explicó Evans.

En febrero, salieron a la venta 12 residencias. En solo cinco días se vendió el total de la oferta. "El 70% de nuestros clientes son estadounidenses. Hoy es un buen momento para invertir en la Argentina porque los precios, comparado a la región son competitivos y hay una cierta estabilidad en dólares" , explicó. Otro de los factores fundamentales tiene que ver con la rentabilidad. "calculamos un retorno anual en dólares de entre el 10 y el 15%", agregó.

A fin de mes, la empresa lanzará una segunda fase. "Serán un total de 16 residencias más que salen a la venta y esperamos tengan el mismo resultado que su antecesor" , dijo.

Esta expansión convierte al The Vines Resort & Spa en la propiedad de lujo más grande de Mendoza. "El resort cuenta con cinco restaurantes, incluyendo Siete Fuegos, de Francis Mallmann, y ofrece vinos de ocho bodegas del estado", señaló el empresario norteamericano.

Cómo será el hotel

"Vamos a llegar a un total de 75 habitaciones. Es decir, vamos a sumar 55 a las 20 que ya tenemos en funcionamiento. Sumaremos además cuatro restaurantes de lujo y seis nuevas bodegas", explicó Evans.



Apuestan a los amenities para sumar turistas internacionales

Dentro del plan de ampliación se sumarán además amenities: cancha de tenis, un nuevo Spa y una segunda pileta.

El plan es comenzar con la etapa de construcción a mediados de año. En 18 meses está prevista la primera inauguración que ya tiene fecha: será el próximo 31 de diciembre de 2025 , dijeron en la empresa.

"Calculamos que se seguirán sumando inversores extranjeros. Apostamos a tener un 50% de socios del mercado local y el resto con gran presencia de estadounidenses", finalizó el especialista.