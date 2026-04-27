Criada en Tijuana, Baja California, y con estudios del Tecnológico de Monterrey, Alexandra Zatarain es cofundadora y vicepresidenta de marketing de Eight Sleep, una compañía tecnológica con sede en Nueva York dedicada al sleep fitness valuada en marzo en u$s 1,5 mil millones de dólares. Zatarain compartió a El Cronista que siempre ha operado en el mundo de la mercadotecnia y la comunicación. “Antes de cofundar Eight Sleep, yo ya estaba enfocada en construir marcas e historias, pero en otras industrias, como las finanzas. Me uní al equipo fundador desde el inicio porque compartíamos una convicción muy clara: el sueño estaba completamente subestimado, a pesar de ser una de las variables más importantes para la salud, el rendimiento y la longevidad. Vi la oportunidad de ayudar a construir no solo un producto, sino también una nueva categoría”. Eight Sleep se fundó en 2014 por Matteo Franceschetti (CEO), Alexandra Zatarain, Massimo Andreasi Bassi y Andrea Ballarini. La empresa se especializa en sleep fitness (bienestar del sueño) mediante colchones y cubiertas inteligentes; un producto llamado pod. A través de inteligencia artificial, esta compañía digitaliza el momento de dormir y lo facilita al regular la temperatura, reproducir sonidos relajantes con el objetivo de mejorar el descanso. Desde sus inicios, Eight Sleep contó con el respaldo de la aceleradora Y Combinator y ha conseguido financiamiento de venture capital de fondos como Founders Fund y Khosla Ventures. La empresa ha conseguido u$s 305.11 millones de dólares en 16 rondas. La última de ellas fue una Serie D por u$s 50 millones a inicios de marzo, lo que la llevó al estatus de unicornio. “Para mí, más que un símbolo financiero, alcanzar el estatus de unicornio es una señal de que estamos construyendo algo que realmente importa. Significa que una idea en la que creímos hace años —que el sueño debía pasar de ser algo pasivo a algo medible, mejorable y cada vez más accionable— hoy tiene relevancia global. También es una responsabilidad: seguir innovando, seguir ejecutando y seguir elevando el estándar de lo que la tecnología puede hacer por la salud”, dijo la emprendedora. Pese a tener una cofundadora mexicana, Eight Sleep actualmente no cuenta con oficinas en México, pero el mercado mexicano es relevante para la compañía tecnológica. “No solo por su tamaño, sino porque vemos una afinidad muy fuerte con nuestra propuesta: consumidores que valoran cada vez más la salud, el rendimiento y la calidad de vida. Para Eight Sleep, México forma parte de nuestra expansión internacional clave, al ser nuestra entrada a Latinoamérica”, detalló Zatarain. En México, Eight Sleep compite con su pod con Zebrands, que opera la marca de colchones Luuna. Fundada en 2015 en la Ciudad de México, revolucionó la industria de los colchones con un confort superior y la posibilidad de termoregulación. Hasta ahora, Estados Unidos es su mercado más grande. “Es donde lanzamos la empresa, donde la penetración de marca es más profunda y donde el pod (el colchón con dispositivos de IA) ha tenido mayor adopción hasta la fecha. También estamos viendo un crecimiento muy fuerte en otras regiones, especialmente en el Medio Oriente, Inglaterra y México”, agregó la emprendedora. Hace unos días, la empresa anunció el lanzamiento de su pod en China continental y Hong Kong. Esta expansión supone la entrada de Eight Sleep en su mayor mercado potencial hasta la fecha y eleva a 35 el número total de países donde está disponible el pod. La oportunidad de negocio es tan grande como el tamaño del mercado chino. China se enfrenta a uno de los retos más urgentes del mundo en materia de salud del sueño. Según la Asociación China de Investigación del Sueño, más de 300 millones de personas en China padecen trastornos del sueño. Zatarain ve el lanzamiento en China como un momento decisivo para Eight Sleep. “Es nuestra expansión de mercado más grande hasta ahora y entrar ahí valida algo muy importante: la demanda por tecnologías que no solo monitorean la salud, sino que ayudan activamente a mejorarla es global. China representa una enorme oportunidad por escala, por sofisticación del consumidor y por la creciente prioridad que se le está dando al bienestar y al rendimiento”.