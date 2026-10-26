La implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) intenta constituirse como un mecanismo que busca canalizar recursos hacia instrumentos financieros privados, generando mayor liquidez e impulso a la financiación productiva.

“El FAL es un proyecto muy positivo para el mercado de capitales porque aportará mayor financiamiento. Esto permitirá a las empresas acceder a tasas de interés más bajas y profundizar su capacidad de inversión”, destacó el economista Martín Polo, presidente de Polomics.

Polo estimó que el sistema podría movilizar alrededor de u$s 1800 millones anuales a través de la masa salarial. Sin embargo, aclaró que la consolidación del esquema será un proceso de menor a mayor, fuertemente condicionado por la estabilidad macroeconómica y la dinámica del empleo registrado.

“Lo crucial para el éxito del FAL es que las empresas no tengan que utilizarlo masivamente por despidos, sino que el fondo se nutra y se capitalice con el tiempo. Para ello se requiere estabilidad macro y un sendero de crecimiento previsible que reduzca la volatilidad”, concluyó el economista.